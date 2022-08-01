Унитаз будет блестеть: эффективное средство, благодаря которому вы забудете о налете

Такой способ быстрый, экономный и безопасный для здоровья

Чем быстро и просто почистить унитаз — вопрос, который наверняка интересует каждую домохозяйку. И чтобы вернуть сантехнике былой вид, они отправляются прямиком в отдел бытовой химии и скупаю различные средства, которые не всегда работают. Более того, их испарения и опасный состав и вовсе могут навредить здоровью. Что же делать в таком случае?

Ответ простой — можно, да и даже нужно обратиться за помощью к народным методам, пишет belnovosti. Задумайтесь, ведь у наших бабушек не было никаких дорогостоящих химических средств, а чисто было, как будто ничем никогда не пользовались.

Как отмыть унитаз до блеска

Отмыть унитаз поможет средство, которое всегда есть на каждой кухне, — обычный столовый уксус. Все, что нужно — это взять туалетную бумагу, положить ее в любую емкость и залить пищевым уксусом, а после положить пропитанную бумагу в углубление на внутренней поверхности унитаза и подождите 5-10 минут. Спустя данное время, пройдитесь по поверхности щеткой, чтобы окончательно избавиться от налета и пятен.

Также можно нагреть 250 мл уксуса и вылить теплую жидкость в унитаз, а на стенки высыпьте несколько столовых ложек соды. Оставьте все на 2-3 часа, после смойте и ополощите водой.

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