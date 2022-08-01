Какой натуральный запах отпугнет моль: полезный лайфхак

Справиться с вредителем в жилище можно очень легко

Моль может сильно навредить вещам в доме, начиная от одежды в шкафу и заканчивая текстильными атрибутами интерьера. Эти насекомые могут выгрызать заметные дыры, который попросту портят тот или иной предмет. К счастью, проблему с молью можно просто решить с помощью одного натурального средства.

О лайфхаке по борьбе с молью пишет издание Express. Оказалось, чудесным помощником в этом вопросе станет обычное растение – лаванда, которая работает намного эффективнее химических репеллентов.

Лаванда – один из лучших ароматов для отпугивания моли из дома. Это может быть всеми любимый успокаивающий запах, но он заставит мотыльков улететь в поисках нового убежища. Дополнительное преимущество лаванды заключается в том, что она не просто отпугивает моль, так как еще масло лаванды терпеть не могут такие насекомые, как комары и клещи.

Лаванда — отличная натуральная альтернатива отпугивателю моли благодаря своему острому и приятному аромату и натуральным свойствам. Чтобы использовать лаванду против моли, просто наполните саше сушеной лавандой или окуните ватные тампоны в лавандовое масло.

Ранее "Телеграф" рассказал, как отпугнуть мух с помощью самодельной ловушки. Понадобятся лишь подручные средства.

Также поможет в борьбе с насекомыми в летнее время натуральный спрей для отпугивания мух или ловушка с яблочным уксусом. Изготовить их очень просто.