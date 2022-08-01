Самодельный отбеливать за секунды выведет желтые пятна с белой одежды: отличный лайфхак

Домашний пятновыводитель справится даже с "потными следами"

Отстирать пятна с белой одежды иногда очень сложно, особенно если это следы от пота и дезодоранта. Мало кто знает, но справиться с проблемой можно без использования дорогостоящих средств для чистки. Домашний отбеливатель легко и дешево сделать самим.

В то время как существует множество доступных продуктов для удаления пятен пота, есть альтернатива, которая может быть спрятана просто в вашем кухонном шкафу. О лайфхаке по выведению желтых пятен с белой одежды пишет издание Express.

Попробуйте сделать раствор на основе натурального уксуса, который поможет вывести пятно. Такое средство более бережно работает как с загрязнённой одеждой, так и в отношении окружающей среды.

Чтобы сделать раствор дома, смешайте половину чайной ложки стирального порошка с четвертью стакана уксуса и четвертью стакана прохладной воды. Нанесите смесь непосредственно на пожелтевший участок ткани, слегка втирая в пятно, а затем сразу же постирайте одежду.

Как сообщалось ранее, опытные хозяйки также используют уксус при стирке и в других случаях. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.

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