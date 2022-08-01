Как убрать неприятный запах из холодильника: это копеечное средство есть в каждом доме

Всем известный продукт отлично решает проблему с воняющим холодильником

Иногда в холодильнике может возникнуть неприятный запах, им могут пропитываться продукты, которые хранятся внутри. Бывает так, что "душок" остается даже после очистки холодильника. К счастью, один простой лайфхак моментально решит проблему с вонью из холодильника.

На помощь придет обычный продукт – пищевая сода, которая часто может пригодиться при уборке дома. О том, как убрать из холодильника неприятный запах, пишет издание Express. Важно, что в таком случае требуется лишь натуральный продукт, а не вредная и дорогая "химия" из супермаркета.

Ароматы еды в холодильнике смешиваются и со временем может появится довольно неприятный запах. Однако пищевая сода может впитать эту вонь всего лишь за одну ночь. Все, что вам нужно сделать, это взять небольшую тарелку, миску или контейнер и добавить немного пищевой соды. Поместите емкость без крышки в холодильник и оставьте на ночь.

Вы поразитесь, но сода "сотворит чудо": мерзкий запах исчезнет. Дело в том, что пищевая сода обладает поглощающими запах свойствами и поэтому избавит от любых неприятных запахов.

Напомним, отмыть холодильник до идеальной чистоты можно с помощью двух копеечных средств, которые легко найдутся на вашей кухне.

Ранее "Телеграф" рассказал, с помощью какой уловки можно ускорить процесс разморозки холодильника. Вместо пары часов на размораживание уйдет лишь 10 минут.