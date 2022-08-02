Пыли не будет целую неделю: эффективный метод уборки от горничных

Эта хитрость поможет поддерживать идеальную чистоту в доме.

Уборка — это не всегда тяжелый и длительный процесс, результат которого буквально через пять минут может быть испорчен. Если знать несколько полезных хитростей, то вам удастся убраться в квартире буквально за полчаса, а эффект останется на целую неделю. Ранее мы уже писали, чем натереть окна, чтобы они долго оставались чистыми, а теперь рассказываем, как бороться с пылью, чтобы она не беспокоила вас целую неделю.

Как сообщает belnovosti, этим методом уборки пользуются горничные в различных санаториях, чтобы на дольше сохранять чистоту в номерах. Отметим, что на первый взгляд этот способ может показаться достаточно примитивным, однако он действительно эффективный и дает отличный результат.

Как избавиться от пыли в квартире на 7 дней

Чтобы избежать быстрого оседания пыли на разных поверхностях в доме: полках, столах, подоконниках и т.д, их нужно обработать антистатиком, который нужно приготовить самостоятельно. Для этого в тазике с водой размешайте один колпачок любого кондиционера, который вы используете при стирке.

Смочите тряпку в этом растворе и протрите все доступные поверхности. Отмечается, что эффект от такой уборки продержится около недели, а после процедуру следует повторить.

Ранее "Телеграф" писал, чем натереть зеркало в ванной комнате, чтобы оно не запотевало. Для устранения проблемы есть 3 полезных и проверенных лайфхака.