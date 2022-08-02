В чем замочить одежду из секонд-хенда, чтобы убрать неприятный запах: эти средства есть в каждом доме

От б/у вещей разит специфическим запахом, который возникает после обработки спецсредствами

Для экономии денег многие приобретают себе обновки в секонд-хендах. Однако все сталкиваются с тем, что после покупки бывает очень трудно избавиться от специфического запаха вещи, который возникает после его обработки специальными средствами.

Если обычная стирка запах не смогла убрать, то советуем испытать нижеперечисленные способы, чтобы обновка смогла радовать вас приятным запахом каждый день.

Как убрать неприятный запах из одежды из секонд-хенда

Замочите вещи в растворе из воды и нашатырного спирта на два-шесть часов. Затем ополосните и просушите на открытом воздухе. Берите 1 мл спирта на литр воды.

и на два-шесть часов. Затем ополосните и просушите на открытом воздухе. Берите 1 мл спирта на литр воды. То же самое можно сделать в уксусе и соли . Замочите одежду в подсоленной воде с добавлением уксуса.

и . Замочите одежду в подсоленной воде с добавлением уксуса. Прополощите одежду в воде с добавлением нескольких капель эфирных масел.

Читайте также: Категория Lifestyle Одежда из секонд-хенда: как правильно стирать, чтобы избавиться от запаха По возвращении из секонд-хенда купленные вещи следует отправлять в стиральную машинку

Положите вещи в пакет с зернами кофе , смоченным духами платком или мылом .

, смоченным платком или . Так же можно положить в пакет с вещами из секонд-хенда активированные угли, соль и пакетики чая.

Отметим, что есть много причин, почему не стоит приобретать в секонд-хенде некоторые предметы личного пользования. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.