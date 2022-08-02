Как быстро отмыть микроволновку: средство, которое справится с грязью за 5 минут

Чтобы очистить технику необязательно покупать дорогостоящие средства.

Современная жизнь уже невозможна без различной техники, особенно без такой, как холодильник или микроволновка. Однако, чтобы они всегда работали, за ними нужно правильно ухаживать. Мы уже писали, как решить проблему с неприятным запахом из холодильника, а теперь рассказываем, как быстро очистить микроволновку от различных загрязнений.

Отмыть микроволновку достаточно легко и просто, если знать одну маленькую хитрость, пишет prostoway. Большой плюс этого метода состоит в том, что все ингредиенты всегда есть на кухне.

Как быстро отмыть микроволновку

Очистить ее достаточно просто. Все что для этого нужно — это обычная сода. Этот белый порошок способен устранить даже тяжелые загрязнения за очень короткий промежуток времени.

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Смешайте 2 столовые ложки соды с 200 мл воды. Все это хорошо перемешивают и помещают в микроволновку на 5 минут. Консистенция начнет нагреваться и в результате чего, грязные пятна начнут легко отслаиваться. После нужно будет просто протереть влажной тряпкой внутреннюю поверхность микроволновки. Для большей эффективности тряпку также можно смочить в этом растворе.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи, ведь так они испортятся.