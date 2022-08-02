Зачем хранить зубную щетку рядом со стиральной машиной: хитрость, которую нужно взять на заметку

Если ваша зубная щетка уже износилась, не стоит ее сразу же выбрасывать

Зубная щетка может послужить вам в хозяйстве и после своего изнашивания. Как часто нужно менять зубную щетку, мы писали ранее.

Опытные хозяйки, как пишет sterlegrad, держат старую зубную щетку рядом со стиральной машинкой. Но для чего? Как оказалось, зубная щетка может помочь подготовить одежду к стирке.

Как убрать пятна на одежде перед стиркой

Зубная щетка отлично справляется с мелкими пятнами на одежде. Для этого нам нужно смочить пятно, а затем нанести на него пятновыводитель. Зубную щетку смачиваем в воде и начинаем стирать пятно. После этого вещь закидываем в стиральную машину с остальным бельем.

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Ранее блогерша из США Кэролайн Соломон показала в TikTok, как быстро высушить мокрую одежду в домашних условиях.