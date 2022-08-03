Как очистить утюг от накипи: проверенные временем средства

Необходимо всего несколько подручных средств, которые найдутся в каждом доме.

Современные утюги оборудованы различными функциями подачи пара и разбрызгивателями, которые имеют свойство забиваться из-за накипи, что в свою очередь после при глажке может испортить ваши вещи. Чтобы избежать этого важно вовремя чистить технику. Как очистить утюг в домашних условиях — читайте далее.

Тремя простыми, но очень эффективными способами, как почистить не только подошву утюга от нагара, но и внутреннюю часть техники от известкового камня и налета, поделилось издание belnovosti. Ну и еще один плюс — все что нужно для уборки, есть на кухне.

Как почистить утюг от накипи

Совет первый — уксус. Приготовьте раствор, смешав уксус с водой в соотношении 1:1. Средство залейте его в емкость для воды в утюге, чтобы она была заполнена примерно на ¼ бачка. Включите режим очистки, если такой есть, или просто максимально нагрейте. После переверните его горизонтально над тазиком и начните выпускать пар, до тех пор, пока не закончится уксусный раствор. Затем повторите процедуру с обычной водой.

Совет второй — лимонная кислота. Растворите 20-30 гр порошка в стакане воды и залейте смесь в утюг. Далее повторите все то же, что и с уксусом.

Растворите 20-30 гр порошка в стакане воды и залейте смесь в утюг. Далее повторите все то же, что и с уксусом. Совет третий — газированная вода. Воду (без ароматизаторов и вкусовых добавок) залейте в бачок утюга до максимальной отметки, нагрейте его до также до максимума, и проведите все те же процедуры, что и в предыдущих двух.

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