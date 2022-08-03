Дешевый способ отстирать старые пятна на белой одежде: эти средства есть в каждом доме

Есть несколько лайфхаков, которые помогут вывести пятна

Обычный столовый уксус и пищевая сода — отличное чистящее средство, подходящее для всех видов уборки. С их помощью также можно отбелить одежду со старыми пятнами. Эти щадящие натуральные продукты моментально справятся с проблемой.

По мере того, как ваша одежда стареет и изнашивается, она становится все более беззащитной перед агрессивными химическими веществами в стиральных порошках. Дешевый и щадящий заменитель моющего средства — раствор пищевой соды и уксуса. О лайфхаке по замене порошка на подручные ингредиенты пишет издание Express.

Так, просто добавьте полстакана обоих ингредиентов в отсек стиральной машины перед стиркой, и они осветлят и очистят вашу одежду, особенно белую. И уксус, и пищевая сода также могут помочь избавиться от неприятных запахов.

Мало кому известно, что уксус обладает теми же кондиционирующими свойствами, что и кондиционер для белья, а также может помочь в удалении пятен с одежды. Нужно всего лишь добавить полстакана дистиллированного уксуса в отделение для моющих средств стиральной машины перед запуском цикла.

Для сложных пятен на одежде и коврах смешайте воду и уксус в равных пропорциях в пульверизаторе. Нанесите умеренное количество средства на загрязненную зону и дайте ему впитаться в ткань в течение 10–15 минут, прежде чем осторожно промокнуть пятно губкой или тканью с мыльным раствором. Такую хитрость можно также использоваться при очистке постельных принадлежностей, полотенец и подушек.

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