Чем отмыть пятна от кофе и чая со столов и кружек: неожиданный лайфхак

Простое подручное средство, которое справиться с налетом от чая или кофе, есть в каждом доме

Чистящие средства в магазине дорожают и многие люди ищут дешевые альтернативы для выполнения домашних дел. Вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые из самых эффективных продуктов уже можно найти в ваших шкафах, к примеру, речь о зубной пасте.

Такое простое средство, как зубная паста, может стать незаменимым помощником при уборке жилища. А именно: решить проблему со следами от кофе или чая как на столах, так и внутри посуды. О лайфхаке по использованию зубной пасты пишет издание Express.

Эксперты рекомендуют использовать зубную пасту, чтобы удалить пятна от кофе со столов и кружек. Если на вашем кофейном столике есть пятна от кофе, и у вас нет идей, как их удалить, зубная паста легко решит эту проблему.

Просто нанесите немного зубной пасты на влажную ткань и протрите пятно. Кроме того, это еще и идеальное средство для очистки от стойких коричневых остатков жидкости внутри кружек.

Напомним, зубная паста применима во многих случаях. Так, японцы с ее помощью убирают неприятные запахи с разделочной доски, подробнее о лайфхаке писал ранее "Телеграф". А еще зубная паста поможет очистить до блеска серебряные изделия и вернуть им прежний красивый вид. Более того, многие применяют зубную пасту для очистки стекла: она поможет отмыть окна от следов скотча.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое подручное средство поможет отстирать старые пятна на одежде. Неожиданный ингредиент справится даже с пожелтением ткани от пота и дезодоранта.