Как вымыть жирную посуду без моющего средства: хитрый лайфхак
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Все нужные компоненты легко найти на каждой кухне
Нередко бывает так, что вы просто забываете купить новое моющее средство для посуды, а старое уже закончилось. Если у вас нет возможности и времени отправиться за новой порцией средства в магазин, можно обойтись и без него.
Справиться с загрязнениями, жиром и налетом помогут простые средства, которые всегда найдутся под рукой на кухне. Об этом пишет Ukr.Media.
Сода
Сода не только прекрасно отмоет жир, но и придаст посуде блеск. Отлично справляется с налетом на вилках и ложках.
Лимонная кислота
Эффективно очищает чайник от накипи. Для этого 1 ч. л. лимонной кислоты добавляют в воду и пусть закипит.
Уксус
Справляется с разводами и пригоревшим жиром на сковородках и кастрюлях.
Горчичный порошок
Удаляет самый старый и застывший жир с любой поверхности. Для этого наносим порошок на посуду и натираем несколько минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.