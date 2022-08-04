Как вернуть прежний вид разделочной доске за 5 минут: неожиданный лайфхак

Очистить доску для нарезки поможет простейший продукт, который стоит копейки

Чем чаще мы пользуемся разделочной доской, тем быстрее она тускнеет и со временем на ней возникают различные пятна. Этот предмет — один из самых популярных мест для размножения микробов в жилище. Поэтому важно, чтобы поверхность, на которой нарезаются продукты, была идеально чистой. Не стоит спешить выбрасывать доску, если она загрязнилась, и тратить деньги на новую. Есть простой лайфхак, который поможет вернуть разделочной доске прежний вид.

О том, какое средство поможет очистить до идеальности разделочную доску, пишет ресурс Express. речь о какой-либо "химии" не идет. Звучит странно, но справиться с проблемой поможет известный всем продукт – лимон. Эффективность этого метода вас приятно удивит.

Как убрать пятна с разделочной доски с помощью лимона

Мало кто знает, но лимоны – незаменимые помощники в уборке дома. Вы можете быть удивлены, узнав, что особенно хорошо они работают при очистке разделочных досок.

Вам нужно сделать нехитрые манипуляции: разрежьте лимон пополам, насыпьте на разделочную доску немного соли и почистите пятна мякотью лимона. Рекомендуется оставить этот солено-лимонный раствор на доске примерно на пять минут, прежде чем смыть.

Такая уловка моментально сработает и вы снова будет пользоваться чистой разделочной доской без каких-либо загрязненных следов.

Напомним, еще есть японский метод мытья разделочной доски. Главный ингредиент в этом случае довольно необычен. Речь о таком подручном средстве, как зубная паста. По японскому методу, ее следует предварительно заморозить в кубиках в морозилке.