Копеечное средство очистит пригоревшую сковороду за 30 минут: простой лайфхак

Подручный продукт, который есть в каждом доме, придет на помощь

Мытье посуды, казалось бы, простое и рутинное дело. Но иногда загрязнения не удается убрать мгновенно. Справиться с загрязнениями, жиром и налетом помогут простые средства, которые всегда найдутся под рукой на кухне, более того, можно обойтись даже без моющего. А проблему с пригоревшей сковородой также легко решить без дорогостоящей "химии".

О лайфхаке, который поможет вернуть прежний вид пригоревшей сковороде, пишет издание Express. Такой элементарный продукт, как пищевая сода, может быть универсальным чистящим средством в доме. Именно она поможет отмыть сковороду до блеска.

Если у вас есть сковорода, которая слишком долго не использовалась, или ваша духовка загрязнена накоплениями пригоревших отложений, то пищевая сода может стать решением этих проблем. Сначала смочите загрязненный участок горячей водой, затем посыпьте немного пищевой соды, чтобы она покрыла все пятно. Оставьте смесь на полчаса, прежде чем смыть со сковороды. Для дополнительного усиления сбрызните сковороду смесью воды и обычного уксуса, пока сода настаивается.

Напомним, с помощью пищевой соды также легко справиться с неприятным запахом из холодильнике. Подробнее о лайфхаке ранее писал "Телеграф".

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