Названо лучшее средство для борьбы с известковым налетом: краны будут сверкать

Известковой накипи в ванной комнате помогут избежать простые правила

Известковая накипь – обычное дело не только в чайнике, а и в ванной комнате. Чаще всего налет появляется из-за жесткой воды. Если вы не хотите тратиться на дорогостоящие химические средства, которые не всегда работают, то попробуйте решить проблему с помощью подручных средств.

О лайфхаке по удалению известкового налета на кранах и душевых насадках пишет ресурс Express. Мгновенно устранить известковые загрязнения помогут полностью натуральные домашние методы очистки. Вам потребуются простые продукты: лимонный сок или уксус, мука.

Как убрать известковый налет натуральными средствами

Для домашнего лайфхака, который поможет избавиться от известкового налета, понадобится всего лишь тряпка, смоченная лимонным соком или уксусом. Чтобы таким образом почистить кран, просто смочите губку в лимонном соке или уксусе, а затем протрите поверхность. Для лучшего эффекта можно оставить жидкость на час, чтобы она наверняка впиталась и разрушила накипь.

Кроме того, для дополнительного блеска рекомендуется натирать краны мукой, а затем полировать мягкой тканью.

Как предотвратить образование известковой накипи

Регулярная очистка и сушка — лучший способ предотвратить появление известкового налета на лейках для душа или же кранах. Всегда держите под рукой салфетку из микрофибры и регулярно вытирайте ею воду с кранов и душевых принадлежностей. Известковый налет может легко засорить насадку для душа и даже ухудшить напор воды, поэтому важно поддерживать чистоту.

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