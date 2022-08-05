Как очистить чайник до блеска всего за 5 минут: от налета и нагара не останется и следа

Простой способ, который поможет быстро вернуть чайнику безупречный вид.

Накипь и налет на чайнике не только портит внешний вид посуды, но и сказывается на работе этого прибора, если он электрический. Поэтому желательно его периодически чистить, чтобы он работал без перебоев, да и так будет намного красивее. Более того, от ненавистных накипи и налета можно легко избавиться благодаря подручным средствам и народным методам.

Как сообщает belnovosti, очистить чайник можно используя любое чистящее средство с "функцией" антижир. Для этого нужно вскипятить чайник, нанести на него средство, оставить на 2-3 минуты, и протереть жесткой стороной губки для мытья посуды. Однако есть также способ, для которого не нужно тратиться на различную химию.

Как отчистить чайник от налета и накипи

Чтобы приготовить натуральное чистящее средство от накипи и налета, вам понадобиться лимонная кислота, горчичный порошок и буквально 5-10 минут свободного времени. Готовится чистящее средство достаточно просто: смешайте по 2 столовых ложки лимонки и порошка горчицы и нанесите на нагретый чайник. Оставьте средство на 5 минут и затем протрите губкой.

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