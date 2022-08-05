Названо натуральное средство, которое отпугнет мух из дома: отличный лайфхак

Справиться с мухами очень просто даже без покупных репеллентов

Мухи могут стать настоящей проблемой в доме летом. Они не только неприятно жужжат, а и могут разносить микробы. Существует много самодельных ловушек для мух, а еще отлично справляются с этими насекомыми растения. От некоторых запахов мухи улетают со скоростью света.

О лайфхаке по борьбе с мухами в жилище летом пишет издание Express. Что важно, не понадобится покупать дорогостоящий химический репеллент в супермаркете. Мало кто знает, но такое известное растение как кайенский перец отлично отпугивает мух.

Кайенский перец — отличный природный репеллент от мух, а также он отпугивает многих других насекомых. Сделать самодельный отпугивающий спрей очень просто. Смешайте одну чашку воды и одну чайную ложку кайенского перца в распылителе и распылите его возле входа и везде, где вы видите мух. Или же вы можете просто распылять натуральное средство на кухне в течение дня.

Ранее "Телеграф" писал, что справиться с надоедливыми комарами в летнюю пору поможет простая "ловушка". Для ее создания потребуются два ингредиента, которые есть в каждом доме.

Также поможет в борьбе с насекомыми в летнее время натуральный спрей для отпугивания мух или ловушка с яблочным уксусом. Изготовить их очень просто.