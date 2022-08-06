Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: японская хитрость

Этот секрет по уходу за кухонными полотенцами, поможет вернуть им былую свежесть и мягкость.

Без полотенца на кухне не обойтись и это факт. И горячую кастрюлю или сковородку подхватить, накрыть посуду, чтобы сохранить ее тепло, да и банально, чтобы вытереть руки — и это еще не все предназначения кухонного полотенца. Однако со временем они становятся намного тусклее, и на них остаются жирные пятна, которые сложно вывести. Чтобы не тратить деньги на новые полотенца, мы предлагаем вам ознакомиться с эффективным лайфхаком отбеливания кухонных полотенец.

Этот способ домохозяйки прозвали "японским", пишет издание prostoway. Зная эту хитрость, можно отстирать старые полотенца так, что они будут выглядеть не хуже новых. Что же для этого нужно.

Что поможет вернуть свежесть кухонным полотенцам

Повозиться немного придется, ведь стирка по-японски делится на два этапа. Однако эффективность этого метода по возвращению первозданного вида кухонным полотенцам не придает большого значения потраченному времени на уборку.

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Что же нужно делать:

Первый этап — нужно замочить полотенца в особом растворе. Как его приготовить: нагрейте 10 литров воды и растворите в ней 2 столовых ложки горчичного порошка, столовую ложку растительного масла и столько же уксуса. Все тщательно перемешайте и оставьте в нем полотенца на 12 часов.

Второй этап – полоскание. Отметим, что после окончания нужного времени полотенца следует прополоскать сначала в очень холодной воде, а затем в горячей.

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