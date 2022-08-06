Сэкономите деньги и время: чем легко отмыть жир в труднодоступных местах плиты

Простейший способ очистить труднодоступные места и ручки, не снимая их

Во время уборки тяжелее всего приходится с плитой, поскольку именно эта техника обладает рядом труднодоступных мест — не так-то просто очистить от грязи конфорки и ручки.

К счастью, есть один бюджетный и эффективный метод по избавлению от жира. Стоит приобрести в аптеке нашатырно-анисовые капли, которые намного уступают в цене специальным чистящим средствам.

Как избавиться от жира на плите и ручках

Проводим обработку диска из ваты и начинаем оттирать поверхность ручек плиты. Далее обрабатываем ватные палочки каплями и начинаем оттирать загрязнения в областях, находящихся под ручкой. Долго заниматься уборкой не придется — жир буквально растворится на глазах.

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