Зачем добавлять соль в средство для мытья посуды: простая, но эффективная хитрость

Рассказываем, как усилить эффект очищающих средств для мытья посуды

Выясняется, что соль, которую мы привыкли использовать только в кулинарии, годится и для решений многих бытовых проблем. Так, с помощью соли можно избавиться от неприятного запаха в туалете, а также вернуть вещам белизну и свежесть.

Сегодня опытные хозяйки добавляют соль даже в моющие средства, пишет sterlegrad. Оказывается, с помощью этого продукта можно усилить очищающий эффект средств.

Как очистить солью посуду от жира и нагара

Соль хорошо справляется с пригоревшими кастрюлями и сковородками. Для этого часть моющего средства переливаем в другую бутылочку и добавляем туда 1 ч. л. соли. Если горло у бутылочки узкое, используем воронку. Еще к средству можно добавить 1 ч. л. пищевой или кальцинированной соды. Далее закрываем бутылку и встряхиваем компоненты.

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