Чем постирать белое полотенце, чтобы оно выглядело как новое: секрет стирки по-японски

Понадобиться всего три ингредиента.

Используя на кухне не бумажные полотенца, важно понимать, что они постоянно будут замазываться, и это будут в основном жирные пятна. В общем стирки будет много, от чего красивый внешний вид полотенец со временем утратиться. Мы уже писали об эффективном лайфхаке отбеливания кухонных полотенец, а теперь предлагаем вам ознакомиться с японским способом стирки, который вернет им белизну и свежесть.

Вернуть презентабельный вид кухонным полотенцам с помощью обычной стирки с порошком практически невозможно, однако японцы таки нашли способ, как это можно сделать, пишет belnovosti.

Как стирать белое полотенце, чтобы оно вновь стало чистым и белоснежным

Чтобы отстирать полотенце, его нужно замочить в специальном растворе, для приготовления которого вам понадобится всего три ингредиента: уксус, горчица и растительное масло. Отметим, что японцы используют рисовый уксус и кунжутное или соевое масло, но и привычные для нас столовый уксус и подсолнечное масло также подойдут.

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В 10 литрах очень горячей воды растворите две столовых ложки горчицы, добавьте чайную ложку уксуса и столовую ложку подсолнечного масла. Тщательно все перемешайте, и замочите в этом растворе полотенца где-то на 12 часов, после чего прополоскайте их сначала в очень холодной воде, потом в очень горячей.

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