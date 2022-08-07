Как вернуть к жизни даже самую грязную ванну: метод для ленивых домохозяек

Зная эту хитрость, уборка в ванной будет занимать рекордно короткое время.

Отбелить пожелтевшую или посеревшую ванну — дело не из легких и требует времени и упорства. Однако когда помимо ванной тебя ждет уборка и в других комнатах, особого желания сидеть часами только над ней не особо и хочется. К счастью, есть отличный вариант, как сэкономить себе время и силы, при этом отбелив ванную. Кстати, чтобы отмыть налет и ржавчину можно использовать соду и перекись.

Чтобы вернуть к жизни ванну "не первой свежести", которая уже совсем не белого цвета, а серая или желтая, можно обойтись без дорогостоящей бытовой химии, обладающей агрессивным действием, пишет belnovosti. Можно приготовить чистящее средство из подручных средств, которые есть на каждой кухне.

Как отбелить грязную ванну

Это чистящее средство очень просто приготовить самостоятельно. Помимо доступности и дешевизны, оно обладает также еще несколькими неоспоримыми плюсами. Средство безопасно в использовании, а также очень эффективно, что не может не радовать.

Итого, чтобы приготовить чистящий состав, понадобится лишь сода и соль. Смешайте компоненты в равных пропорциях и можете приступать к очистке грязной сантехники. Кстати, средсво также подходит для очистки раковины, унитаза и даже плиты.

Ранее "Телеграф" объяснял, как с помощью пищевой соды почистить раковину на кухне.