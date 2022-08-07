Как легко отбелить ванну до идеального состояния: 3 проверенных способа

Любая ванна будет сиять чистотой

Если не поддерживать чистоту ванны, со временем она может потерять первичную белоснежность, покрыться ржавчиной и известковыми отложениями. Избавиться от загрязнений можно самостоятельно, однако в этом деле нельзя действовать наобум.

Чтобы не испортить покрытие, для каждой ванны следует выбирать свое чистящее средство. Мы говорим о чугунной, стальной и акриловой ваннах.

Как с легкостью вернуть белизну любой ванне

Для очистки чугунной ванны готовим смесь из 2 частей уксуса, такого же количества соды и 1 части моющего геля. Наносим массу на 20-30 минут на загрязненную поверхность, затем натираем и смываем водой.

Чистить стальную ванну следует нашатырем, чайную ложку которого добавляем в стакан воды. Оставляем раствор на 10-15 минут, после чего смываем и вытираем насухо.

Для акриловой ванны возьмем лимонную кислоту: наполняем емкость горячей водой и растворяем в ней 50 граммов лимонки. Оставляем ванну наполненной на ночь, после чего спускаем воду и ополаскиваем ее из дождика.

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