Бокалы и стаканы будут чистыми, если обработать их двумя копеечными ингредиентами

Через 10 минут все будет пахнуть свежестью и чистотой

На первый взгляд, нет ничего проще, чем помыть стеклянную посуду. Однако нередко в итоге получается так, что сияющие бокалы, фужеры, стаканы очень быстро теряют свой первичный привлекательный внешний вид. Как убирать помутнение и грязь?

Чтобы стеклянная посуда оставалась сверкающей, нужно совсем немного — уксус и горчичный порошок, пишет belnovosti. Посуда будет всегда радовать безукоризненной чистотой.

Как отмыть бокалы и стаканы из стекла до идеальной чистоты

Готовим 2 емкости. В одной разводим в теплой воде 2 ч. л. горчичного порошка. Второй тазик предназначен для ополаскивания. Здесь в воду добавляем ложку уксуса.

Помещаем стеклянную посуду в горчичный раствор и натираем стаканы и бокалы мягкой губкой. Затем перемещаем фужеры в воду с уксусом. Чтобы лучше отмыть посуду, оставляем ее в тазу с горчицей на некоторое время.

Чтобы стеклянные изделия случайно не разбились, предварительно застелите дно емкости старым полотенцем.

После ополаскивания размещаем посуду донышком вверх на сухом полотенце.

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