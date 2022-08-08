Очистить утюг от нагара поможет дешевое лекарство, которое есть в каждой аптечке: полезный лайфхак

Достаточно всего одной таблетки, чтобы утюг сиял как новый.

При частом использовании утюга его подошва постепенно начинает загрязняться, и на ней образовывается нагар. При игнорировании этого, ваша техника может сломаться, а также могут быть испорчены вещи, которые вы гладите, ведь утюг оставит на них следы. Чтобы избежать этих проблем, нужно вовремя чистить технику. Как очистить утюг в домашних условиях — читайте далее.

Как оказалось, справиться с нагаром на утюге может помочь дешевое лекарство, которое наверняка есть в каждой аптечке, пишет belnovosti. А если у вас его нет, то купить его можно в любой аптеке, и стоит оно недорого. Так что этот способ по семейному бюджету особо не ударит.

Как правильно очистить подошву утюга от нагара

Проверенное средство, которое поможет справиться с подобной задачей, — это обычный парацетамол. Достаточно будет всего одной таблетки, а то и половинки. Лучше все же разделить таблетку на две части, так как потребоваться ее может совсем немного.

Сначала включите утюг, чтобы он немного прогрелся. После очистите нагар парацетамолом. Чтобы было удобнее, используйте пинцет, чтобы держать таблетку. Если одной половинки не хватило, и грязь еще осталась, то воспользуйтесь и второй частью лекарства.

Затем выключите утюг, и удалите остатки нагара и парацетамола. Отметим, что огромным плюсом этого метода является то, что его можно использовать на регулярной основе, так как он безвреден.

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