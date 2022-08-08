Два подручных средства моментально справятся с ржавчиной: необычный лайфхак

Есть один простой, но действенный способ удаления ржавчины с помощью дешевых предметов домашнего обихода

На многих предметах в доме то и дело может образовываться ржавчина, будь то мусорные урны в ванной комнате из нержавеющей стали или радиаторы отопления. Часто страдает от этого сантехника, особенно унитаз, где появляется ржавчина и налет. Поржавевшие вещи выглядят ужасно, но эту проблему легко решить дешево и быстро с помощью подручных средств.

Для того, чтобы избавиться от ржавчины, не понадобится дорогостоящая "химия", только дешевые предметы домашнего обихода. Звучит странно, но речь идет о пищевой фольге и кетчупе. Рабочим лайфхаком по удалению ржавчины поделилось издание Express.

Если на том или ином предмете в доме появились пятна ржавчины, то используйте кетчуп и скрученную фольгу, чтобы избавиться от них. Возьмите томатный соус, нанесите его на участки со ржавчиной. Кухонную фольгу скрутите и потрите поржавевшие места, она сработает как скраб.

Вероятно, этот необычный метод эффективен благодаря тому, что в популярном соусе содержится много уксусной кислоты, которая мгновенно справляется с ржавчиной.

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