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От сильного нагара не останется и следа: проверенный десятилетиями способ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сильный нагар сходит без усилий
Сильный нагар сходит без усилий

Таким способом можно очистить хоть чугун, хоть алюминий, хоть нержавейку

Со временем каждый сталкивается с такой проблемой, как застаревший жир и нагар на кухонной посуде. Прежде чем чистить посуду дорогой бытовой химией, попробуйте воспользоваться одним эффективным способом, которым пользовались наши бабушки и мамы.

Сильный нагар можно удалить без вреда для самой посуды с помощью двух компонентов, пишет cpykami. Понадобится хозяйственное мыло (72%) и кальцинированная сода.

Как отчистить посуду от нагара

Натираем на терке полбруска хозяйственного мыла и добавляем 6 ст. л. кальцинированной соды. Пересыпаем смесь в большую кастрюлю с водой. Вливаем 250 мл прозрачного канцелярского или силикатного клея. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения. Опускаем грязную посуду и кипятим на медленном огне около 1 часа. Если нагар очень сильный, его можно легко снять ножом. Далее просто натираем тщательно губкой или железной мочалкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать нагар с утюга. Это можно сделать в домашних условиях с помощью всего одного ингредиента.

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#Кухня #Посуда #Чистка #Мытье посуды #Лайфхаки