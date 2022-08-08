От сильного нагара не останется и следа: проверенный десятилетиями способ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 292
Таким способом можно очистить хоть чугун, хоть алюминий, хоть нержавейку
Со временем каждый сталкивается с такой проблемой, как застаревший жир и нагар на кухонной посуде. Прежде чем чистить посуду дорогой бытовой химией, попробуйте воспользоваться одним эффективным способом, которым пользовались наши бабушки и мамы.
Сильный нагар можно удалить без вреда для самой посуды с помощью двух компонентов, пишет cpykami. Понадобится хозяйственное мыло (72%) и кальцинированная сода.
Как отчистить посуду от нагара
Натираем на терке полбруска хозяйственного мыла и добавляем 6 ст. л. кальцинированной соды. Пересыпаем смесь в большую кастрюлю с водой. Вливаем 250 мл прозрачного канцелярского или силикатного клея. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения. Опускаем грязную посуду и кипятим на медленном огне около 1 часа. Если нагар очень сильный, его можно легко снять ножом. Далее просто натираем тщательно губкой или железной мочалкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать нагар с утюга. Это можно сделать в домашних условиях с помощью всего одного ингредиента.