Какое подручное средство за секунды расщепит жир: кухня будет сиять от чистоты

Необычный лайфхак расскажет, как быстро справиться с жиром на кухне

Уборка кухни может занять большое количество времени. Ведь нужно не только помыть посуду, в том числе, от нагара, а и очистить различные бытовые предметы и поверхности. Одна из главных проблем – пятна от жира, который не так уже просто удалить и расщепить.

Существует несколько необычных способов очистки кухонной техники, и во многих случаях это можно сделать, не выходя из дома и не покупая определенные продукты. Об эффективном лайфхаке по удалению жирных пятен пишет издание Express. Для этого метода нужно одно подручное средство – растительное масло.

Хотя добавление масла в жир может показаться нелогичным, его правильное использование разрушает жировые пятна, накопившиеся со временем. Используйте любое растительное масло (например, оливковое или подсолнечное). Всего лишь нужно нанести масло на кухонное полотенце, а затем протереть им жирные пятна. Как только пятна сойдут, протрите их спиртосодержащим спреем.

Плюс этого способа еще и в том, что он сэкономит вам деньги, ведь не придется покупать специальные чистящие средства. Лайфхак по удалению жирных пятен с помощью масла отлично подходит для использования на изделиях из нержавеющей стали. А также может помочь избавиться от пятен на электрических и металлических плитах.

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