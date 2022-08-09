Как убрать неприятный запах со шкафа: способы, которые могут в этом помочь

Проблему "вонючего" шкафа можно решить благодаря трем простым средствам.

Неприятные запахи в квартире — это всегда проблема, которую решать освежителями воздуха не всегда получается. А что же делать, если "ароматы" поселились в шкафу? Попшикав его освежителем, запах останется и на одежде, что не совсем хорошо. Поэтому нужно искать варианты, как нейтрализовать неприятный запах, чтобы не зацепить ваши вещи. И такие способы есть.

Основной причиной появления неприятных ароматов в шкафах является нехватка вентиляции, а точнее ее полное отсутствие, пишет belnovosti. Однако даже этот момент можно обойти, и сделать так, чтобы в вашем гардеробе стоял свежий запах. Отметим, что перед тем, как воспользоваться этими советами, сначала желательно перебрать вещи в шкафу, и постирать те, которые уже неприятно пахнут.

Как нейтрализовать неприятные запахи в шкафу

Уксус — незаменимый помощник в подобных делах, ведь он отлично притягивает неприятные ароматы и нейтрализует их. Налейте немного жидкости в емкость, накройте ее пищевой пленкой, острым предметом проделайте отверстия и оставьте миску в шкафу. Раз в неделю меняйте "освежитель" и неприятные ароматы исчезнут.

Активированный уголь — это лекарство также отлично справляется с нейтрализацией запахов. Достаточно разместить в шкафу всего нескольких таблеток для того, чтобы там царил нормальный аромат. Менять таблетки также стоит раз в неделю.

— это лекарство также отлично справляется с нейтрализацией запахов. Достаточно разместить в шкафу всего нескольких таблеток для того, чтобы там царил нормальный аромат. Менять таблетки также стоит раз в неделю. Туалетное мыло — самое дешевое мыло со стойким ароматом избавит ваш шкаф от неприятных запахов. Его даже не нужно освобождать от упаковки.

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