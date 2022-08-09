Как вывести запах в стиральной машинке с первого раза и надолго: хитрость ушлых хозяек

Лимонная кислота больше не понадобиться

Неприятный запах из стиральной машины может испортить не только ваши вещи, но и настроение. Многие привыкли убирать "ароматы" с помощью лимонной кислоты. Конечно, это недорогое средство прекрасно справляется со своей задачей, однако эту манипуляцию придется повторять не реже чем раз в месяц, иначе запах снова вернется.

Эффект от таблеток для посудомоечной машинки, пишет belnovosti, действует более длительный срок и гарантирует запах свежести на долгое время.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине

Положите 3-5 таблеток в барабан и запустите цикл стирки с максимально высокой температурой воды. Если положить их в лоток для порошка, то есть риск, что средство не успеет полностью раствориться.

Чтобы проблема не вернулась вновь, также не следует забывать сушить лоток для загрузки бытовой химии, вытирать манжетку загрузочного отверстия и чистить сливной фильтр.

Напомним, что убрать запах в стиральной машинке можно и с помощью пены для бритья, и с помощью копеечного аптечного антисептика — хлоргексидина.