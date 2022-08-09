Дешевое средство очистит духовку за 15 минут: суперпростой лайфхак

Навести порядок на кухне и отмыть духовку от жира можно без дорогостоящей бытовой химии

Мало кто любит чистить духовку от жира и подгоревших остатков пищи. Но сделать это можно даже без перчаток, если не использовать бытовую химию. С помощью натуральных средств можно не только отмыть до блеска стеклянную дверцу духового шкафа, а и все его внутренние поверхности.

Помочь в уборке духовки может один простой продукт, который наверняка найдется у вас в кухонном шкафу. Пищевая сода — отличная альтернатива химическому чистящему средству. Так как она моментально растворяет грязь и жир, это делает соду идеальным вариантом для использования в духовках, пишет Express.

Структура пищевой соды работает как мягкий абразив, очищая твердые отложения и не оставляя царапин. В отличии от "химии", после соды духовку тут же можно использовать.

Как очистить духовку с помощью соды

В большинстве случаев пищевая сода работает как по волшебству всего за 15 минут. Все, что нужно для этого лайфхака — полстакана пищевой соды и три столовые ложки воды. В небольшой миске смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста примерно консистенции теста для блинов, и достаньте решетки из духовки. С помощью резинового шпателя или просто рукой в перчатке нанесите пасту на загрязненные детали, будь то металл или стекло. Но не трогайте нагревательные элементы. Оставьте средство на 15-20 минут. После этого сотрите пасту, грязь и жир, которые отслоились, мокрой кухонной салфеткой. Затем протрите внутреннюю часть духовки влажным кухонным полотенцем, используя воду или смесь воды и уксуса в расчете три к одному.

Напомним, у опытных домовладельцев есть в запасе еще один способ чистки духовки, и связан он с простой поваренной солью. Ранее "Телеграф" писал об этом лайфхаке.