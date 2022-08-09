Как сделать самодельный чистящий спрей для уборки в доме: нужны из 2 простых ингредиента

Домашнее средство можно использовать для уборки любой комнаты

Эфирные масла часто используются для уборки дома. А сушеная лаванда — один из самых простых летних цветов для добавления в чистящие растворы. В домашних условиях можно сделать универсальный спрей, используя всего два натуральных очищающих ингредиента. Им можно мыть практически любую поверхность в жилище.

Как пишет Express, обычный уксус многие боятся использовать в уборке дома из-за его резкого запаха. В то время как эфирные масла — самый быстрый способ замаскировать кислотность этого продукта. Поэтому лавандовый уксус идеально соединит эти два ингредиента и будет ваши незаменимым помощником.

Как сделать чистящее средство своими руками

Прежде чем сделать лавандовый спрей, вам нужно будет вырезать и высушить лепестки свежего растения лаванды. Для этого неплотно свяжите связку стеблей лаванды веревкой и оставьте их в теплом, сухом месте в помещении на 7-10 дней. Открытое окно или вентилятор поблизости помогут ускорить процесс высыхания.

Если вам нужна лаванда немедленно, разложите тонкий слой лаванды на противне и поместите его в духовку примерно на 10 минут, пока стебли не станут полностью сухими. Обязательно держите дверцу духовки приоткрытой во время сушки.

Когда пучок лаванды высохнет, положите лепестки в чистую стеклянную банку и почти доверху заполните контейнер уксусом. Закрутите банку крышкой и хорошо встряхните или используйте ложку, чтобы смешать лепестки с жидкостью. Смесь нужно будет настоять на солнце хотя бы 5-7 дней. Затем с помощью марли или тонкой тряпки накройте сито и процедите жидкость в чистый кувшин. Налейте очищающий раствор в пустую бутылку с распылителем и используйте его для очистки грязных или жирных поверхностях в доме.

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