Избавиться от запаха в дачном туалете можно на целый год: в этом поможет элементарное средство

Этот способ имеет долгосрочный эффект, поэтому порадует любого дачника

Мы неоднократно писали, как легко можно избавиться от запаха в унитазе в квартире, но как же обстоит дело с дачным туалетом?

Метод, приведенный ниже, эффективен для всех туалетов дачного типа, пишет belnovosti. Можно избавиться от неприятного запаха в туалете минимум на год.

Как убрать неприятный запах в дачном туалете надолго

В 10 литрах холодной воды растворяем ½ пачки соды. Перемешиваем тщательно, чтобы все полностью растворилось. Раствор выливаем в туалет. Еще можно добавить немного ментолового эфирного масла, но это не обязательно.

Также есть более сложный раствор: в 5 литрах воды размешиваем 100 г соды и 200 г железного купороса. Все перемешиваем и выливаем в туалет.

Еще есть способы с использованием угля, оставшегося после шашлыков, скошенной травы или помидорной ботвы.

Читайте также: Категория Lifestyle Как приготовить из помидорной ботвы средство против тли и плодожорки: советы дачникам Этот раствор поможет в обработке плодовых деревьев и кустарников от тли и плодожорки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от запаха старости в квартире и в частном доме. Конечно, это задача не из легких, однако вполне выполнимая.