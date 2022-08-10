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Легче не придумаешь: что положить в холодильник, чтобы он надолго оставался чистым

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Холодильник будет всегда чистый
Холодильник будет всегда чистый

На внутренние поверхности бытовой техники постоянно что-то проливается

Чтобы холодильник каждый раз не приходилось отмывать от загрязнений, можно предотвратить частую уборку, которая занимают много времени, одним простым способом.

Использование различных чистящих средств не понадобиться. Полочки и ящики всегда будут чистыми, если положить в холодильник какой-нибудь нетканый материал.

Как меньше мыть холодильник

Суть лайфхака заключается в том, что тряпочки должны полностью прикрыть полочки. В итоге пачкаться будут не поверхности, а сама тряпка. Материал можно менять в зависимости от степени загрязнения.

У нетканого материала в этом случае есть еще один "плюс" — он быстро впитывает лишнюю влагу, а это увеличит продолжительность хранения многих продуктов, особенно овощей и фруктов.

Ранее "Телеграф" писал, как легко и быстро разморозить холодильник. Для этого вам понадобится бытовой прибор, который есть в каждом доме.

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