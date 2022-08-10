Мгновенно убьет всех тараканов в доме: действенное средство легко сделать своими руками

Справиться с зловредными насекомыми возможно даже без дорогих химических продуктов

Как и многие домашние вредители, тараканы прекрасно себя чувствуют в теплой и влажной среде и быстро находят путь в помещение в поисках пищи и убежища. Но если вы заметили усатых тварей в своем доме, не беспокойтесь. Самодельные средства часто эффективнее и дешевле, чем химические отравы.

Крупными нашествиями тараканов должны заниматься специальные службы по борьбе с вредителями, однако с меньшим количеством часто можно справиться дома самостоятельно. О лайфхаке по борьбе с тараканами пишет Express.

Чтобы сделать порошок против тараканов, вам понадобится бура (натриевая соль борной кислоты), мука, кукурузная мука и сахар. В большой миске смешайте одну чашку буры, одну чашку кукурузной муки и полстакана муки. Добавьте четверть стакана сахара и перемешайте ингредиенты.

Распылите раствор в местах, где тараканы активны, например, за холодильниками, в шкафах и в туалетах. Время от времени меняйте раствор на новый. Насекомые съедят его и погибнут.

Добавим, что предотвратить появление этих вредителей в жилище поможет соблюдение правил гигиены и поддержка чистоты в комнатах. Даже мельчайших крошек может быть достаточно, чтобы привлечь вредителей, поэтому не забывайте тщательно мыть полы и чистить грязь под предметами как на полу, так и на поверхности. А еще не оставляйте беспорядок, особенно на кухне, на ночь.

Ранее "Телеграф" рассказал, как отпугнуть мух из дома в летнее время. Есть один запах, который эти насекомые ненавидят.