3 простых и быстрых способа очистки разделочной доски от болезнетворных бактерий

Несколько минут и кухонная утварь будет почти стерильная

После многократного использования разделочная доска становится "ходячей средой" для размножения бактерий. Чтобы ее очистить и вернуть кухонной разделочной доске ее прежний вид, необходимо следовать советам, приведенным ниже.

Если плохо проводить чистку кухонной утвари, то там могут прижиться различные микроорганизмы, которые наносят неслабый урон здоровью. Есть три простых способа, благодаря которым разделочная доска станет буквально стерильной.

Как идеально очистить разделочную доску от бактерий

Марганцовка: выбираем емкость, в которую поместится разделочная доска. Заливаем воду, добавляем несколько мерных ложечек с марганцовкой, размешиваем. Опускаем доску в раствор на несколько минут. Затем промываем ее любым моющим средством.

выбираем емкость, в которую поместится разделочная доска. Заливаем воду, добавляем несколько мерных ложечек с марганцовкой, размешиваем. Опускаем доску в раствор на несколько минут. Затем промываем ее любым моющим средством. Сода и перекись: высыпаем на поверхность несколько ложек соды, а сверху льем перекись водорода. С помощью старой зубной щетки распределяем смесь по поверхности, а потом смываем водой вместе с отмякшими загрязнениями.

высыпаем на поверхность несколько ложек соды, а сверху льем перекись водорода. С помощью старой зубной щетки распределяем смесь по поверхности, а потом смываем водой вместе с отмякшими загрязнениями. Аспирин: на доску кладем 6-7 таблеток, расталкиваем их, добавляем немного воды, а затем с помощью щетки трем поверхность. Далее все смываем и сушим.

Напомним, еще есть японский метод мытья разделочной доски. Главный ингредиент в этом случае довольно необычен. Речь о таком подручном средстве, как зубная паста.