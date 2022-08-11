Как вывести пятна пота со светлой одежды: простой лайфхак с подручным средством

Со следами пота на футболках иногда сложно справиться, но есть выход

Летом мы часто сталкиваемся с проблемой: зона подмышек на футболках желтеет от пота и дезодоранта. Пятна от пота иногда довольно трудно удалить, особенно на светлой одежде. К счастью, со стиркой поможет одно простое средство. Благодаря одному лайфхаку ваши вещи засияют и будут выглядеть, словно вы только купили их.

Важно, что каких-либо химических средств не понадобится. Нужен лишь один продукт, который вы точно найдете у себя в доме. Речь идет про обычный уксус. О правилах выведения пятен от пота и сушки одежды светлых тонов пишет Express.

Лучшее, что можно сделать — постирать футболку как можно быстрее. Постарайтесь не оставлять следы от пота на несколько дней, иначе пятна будет удалить сложнее. Предварительно изделие следует замочить, обработав пятна отбеливатель. Вместо него можно использовать натуральное средство — раствор на основе обычного уксуса.

Чтобы сделать раствор дома, смешайте половину столовой ложки стирального порошка с четвертью стакана уксуса и четвертью стакана прохладной воды. Нанесите точечно на загрязненную зону и слегка почистите пятно, а затем сразу же постирайте футболку.

Один из самых простых, но наиболее эффективных способов сохранить яркость белых футболок — по возможности сушить их на улице. Это бабушкино правило работает превосходно!

Как сообщал ранее "Телеграф", опытные хозяйки также используют уксус при стирке и в других случаях. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.