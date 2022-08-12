Зачем класть губку для мытья посуды в холодильник: вы будете в шоке от результата
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 575
Простая поролоновая губка нужна на кухне не только для мытья посуды.
Вы даже не представляете, сколько на вашей кухне есть различных средств для уборки, которые первоначально на это не рассчитаны. К примеру пищевой содой или уксусом можно отмыть свой холодильник до блеска, хоты эти продукты предназначены для готовки. Однако сегодня мы хотим рассказать о "тайных" способностях губки для мытья посуды. Да, она то как раз для уборки, но не только для мытья посуды.
Как оказалось, многие опытные домохозяйки для чего-то кладут губку в холодильник, пишет belnovosti. Вроде как бесполезное действие, однако это совсем не так. Узнав о пользе такого лайфхака, вы также положите губку на полку в холодильнике.
Для чего класть губку в холодильник
Часто летом многие продукты питания начинают портиться в холодильнике уже через пару дней после покупки, а все это из-за того, что внутри рефрижератора может быть слишком высокая влажность. И вот как раз, чтобы избавиться от этой проблемы и нужна поролоновая губка для мытья посуды.
Стоит лишь разместить по одному поролоновому брусочку на каждую полку холодильника. Губка с легкостью впитает излишки влаги, и можно больше не беспокоиться о сохранности продуктов. Только не забывайте периодически доставать мочалку, чтобы выжать из нее накопившуюся жидкость, иначе толку с этого лайфхака не будет.
Ранее "Телеграф" писал, как раз и навсегда избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Необычный метод удивит эффективностью.