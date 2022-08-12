Чем нужно протирать полы, чтобы отпугнуть тараканов: необычный лайфхак

Некоторые запахи тараканы просто ненавидят

Тараканы могут стать настоящей проблемой в жилище. Проще всего справиться с этими вредителями, когда они только появились, для этого даже не потребуется сооружать самодельную ловушку. Лучше всего периодически принимать меры профилактики. Тем более, для этого потребуются лишь натуральные средства.

Избавиться от тараканов в доме можно даже без дорогостоящих химических репеллентов. О лайфхаке, который мгновенно убьет этих насекомых, пишет Express. Секрет состоит в использовании запахов, которые отпугивают паразитов.

Так, цитрусовые отличное домашнее средство для отпугивания этих "неприятных тварей" из дома, поскольку они ненавидят запах. Мало кто знает, но вкусное лакомство для людей отпугивает тараканов. В частности, аромат лимонов эти насекомые терпеть не могут. Домовладельцы могут добавлять несколько капель лимонного масла в воду, которой моют полы. Запах не будет ощущаться людьми, но он отпугнет тараканов.

Эфирные масла также могут быть хорошим вариантом, поскольку они действуют как натуральные репелленты для этих вредителей. Для достижения наилучших результатов купите эфирное масло мяты перечной или лемонграсса и смешайте его с небольшим количеством воды. Затем распылите смесь везде, где видели тараканов.

Ранее "Телеграф" рассказал, как отпугнуть мух из дома в летнее время. Тут есть определенный запах, который эти насекомые ненавидят.