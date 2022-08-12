Действенный домашний способ убрать зеленку с одежды за 5 минут: спасет даже белые вещи

Избавиться от загрязнения можно благодаря двум аптечным средствам

Вывести пятно грязи с одежды, как ни странно, бывает очень легко. Отчистить можно жирные загрязнения, вывести пятна от шоколада или вина. Но как быть с зеленкой?

Главное не впадать в панику, взять себя в руки и воспользоваться проверенным способом. Чтобы зря не выбрасывать любимую вещь, даже белую, стоит спасти ее с помощью двух компонентов, которые можно найти в аптечке. Понадобиться перекись водорода и аммиак (нашатырный спирт), пишет udachnyesovety.mediasole.

Как легко убрать зеленку с одежды

Наносим на пятно перекись водорода, которое размягчит его. Затем обильно смачиваем пятно аммиаком, после которого загрязнение хорошенько побледнеет. Закидываем вещь в стиральную машину. Если во время стирки пятно вновь проявилось, повторно обработайте его аммиаком и оно исчезнет наверняка. Далее просто сушим вещь и радуемся результату.

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