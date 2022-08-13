Как помыть натяжной потолок без грязи и разводов
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Чтобы натяжной потолок сверкал чистотой и долго был, как новенький, важно правильно за ним ухаживать и мыть допустимыми средствами.
Натяжной потолок – современное, практичное, удобное и красивое решение для дома или квартиры. Однако даже такая, на первый взгляд, неприступная для грязи вещь требует периодической чистки и уборки. Как в домашних условиях самостоятельно ухаживать и мыть натяжные потолки из различных материалов, не оставив на них разводов, читайте в нашей статье.
Зачем нужно мыть натяжной потолок
Натяжные потолки имеют защитные и антистатические пропитки, которые сохраняют их от грязи и внешнего воздействия. Но, несмотря на это, они все равно периодически пачкаются и требуют ухода.
Понятно, что в спальне, детской или гостиной грязи на потолке накапливается совсем немного – это может быть обычная пыль, паутина, иногда брызги, не более того. По-другому дела обстоят на кухне. Здесь из-за частой готовки на потолке регулярно появляется налет от жира и копоти, особенно, если над газовой плитой нет вытяжки, а также другие загрязнения. В ванной также есть предпосылки для грязного потолка: постоянная повышенная влажность и брызги после купания и душа оставляют на потолке и стенах пятна.
А потому натяжные потолки нужно регулярно приводить в порядок. И если в жилых комнатах это можно делать раз в год, то кухня и ванная потребуют мытья гораздо чаще: по мере появления загрязнения придется заниматься потолками каждые 2-3 месяца. Чаще всего такой уборки достаточно, чтобы избавить полотно от пыли, копоти, жира, налета и другой грязи.
Как помыть натяжной потолок в домашних условиях – самый распространенный способ
На самом деле мыть потолки не так уж сложно, а уборка не потребует никаких дополнительных расходов. Однако важно соблюдать инструкции и правила, чтобы не повредить полотно конструкции, будь то глянцевые, матовые, сатиновые или тканевые потолки.
Что пригодится для мытья потолков
- моющее средство;
- швабра с мягкой щетиной или с плоской насадкой;
- две чистые и мягкие тряпки без ворса из микрофибры или фланели;
- тазик с теплой водой;
- пульверизатор;
- резиновые перчатки;
- косынка на голову;
- стремянка, табуретка или стол.
Какими средствами можно мыть натяжные потолки
Ухаживать и мыть натяжной потолок производители рекомендуют с помощью специализированных жидкостей, которые можно приобрести в хозяйственных и строительных магазинах. Но, как показывает практика, их можно иногда заменять другими средствами, которые хорошо чистят потолки, но при этом не вредят полотну.
- К примеру, допустимо использовать жидкое мыло или самостоятельно приготовленный мыльный раствор, но не из хозяйственного, а из обычного мыла. Его нужно потереть на терке, залить теплой водой и размешать до полного растворения.
- Жидкость для мытья посуды – предназначена как раз для борьбы с грязью и жиром. При этом, как и мыло, она нейтральная и не вредит материалу, из которого изготовлены натяжные потолки, но намного лучше справляется с жиром.
- Средство для мытья окон на основе нашатырного спирта и без красителей в составе – хорошо тем, что позволяет смыть с натяжных потолков жирный налет и копоть, при этом не оставляя разводов. Но не используйте его для мытья матовых и тканевых натяжных потолков.
- Нашатырный спирт можно применять для мытья глянцевого и сатинового натяжного потолка, но имейте в виду, что он не подходит для матовых потолков. Средство эффективно смывает жирный и никотиновый налет, копоть, пищевые загрязнения и брызги, а также удаляет разводы после основной уборки. Для этого делают раствор из теплой воды и 10%-го нашатырного спирта в пропорции 9 к 1.
Проверка выбранного средства
Перед тем как приступать к основной уборке, протестируйте выбранное чистящее средство на небольшом и малозаметном участке потолка. Сначала нанесите его, а затем начисто и насухо вытрите, и посмотрите на результат: если через 10-20 минут обработанный потолок не потускнел, не выцвел, не покрылся пятнами, не деформировался и остался без разводов, значит выбранное вами средство можно использовать на остальном полотне натяжного потолка.
Какими средствами нельзя мыть натяжные потолки
Категорически запрещено использовать для мытья потолков чистящие и моющие средства, в которых содержатся абразивные, агрессивные и красящие вещества:
- ацетон,
- хлор,
- щелочи,
- растворители,
- стиральный порошок,
- абразивные частицы,
- сода,
- горчица,
- хозяйственное мыло,
- горячая вода, температурой выше 30-40 градусов.
Кроме того, имейте в виду, что для мытья натяжных потолков нельзя применять жесткие щетки и губки – они могут поцарапать и деформировать тонкое покрытие.
Как мыть натяжной потолок: пошаговая инструкция
1. Подготовительные работы. Наденьте резиновые перчатки, а голову завяжите косынкой. Если вы будете мыть потолок не шваброй, а вручную, то перед началом уборки обязательно снимите с себя кольца, особенно с камнями, чтобы не повредить пленку. Желательно накрыть вещи и мебель пленкой или газетами, снять с окон шторы и гардины, а ковровые покрытия скатать. Так вы защитите себя и комнаты от возможных брызг с потолка.
2. Подготовьте стол или стремянку – это поможет более качественно вручную удалять локальные пятна на полотне, удобнее орудовать шваброй и лучше видеть загрязнения на натяжном потолке. Также вам пригодится стремянка, если у вас высокие потолки.
3. Сделайте в тазике слабый раствор из жидкого мыла и теплой, но не горячей воды. Ориентируйтесь на мыльность раствора. Подойдет такая пропорция: на 1 литр воды 1-2 столовые ложки жидкого мыла.
4. Удобнее всего мыть потолки телескопической шваброй – т.е. с подвижной платформой и насадкой из микрофибры. Она легкая, мобильная и уже имеет насадку, которую можно снимать и многократно стирать. Наденьте на швабру тряпку или насадку, смоченную в мыльном растворе.
5. Начинайте мыть натяжной потолок, проводя шваброй от одного угла к другому, равномерно продвигаясь через все полотно. При этом избегайте слишком сильного давления, чтобы не втереть грязь в полотно, а также чтобы не поцарапать и не повредить его целостность. Движения должны быть вперед-назад, а не круговыми, чтобы не оставались разводы.
6. Особенно большую осторожность нужно проявлять при мытье натяжных потолков, установленных близко к основанию, к примеру, на уровне 3-4 см. Там лучше помыть потолок руками, без использования швабры – так будет безопаснее.
7. Если площадь потолка слишком большая, удобнее будет разделить его на несколько условных секций, каждую из которых нужно помыть, двигаясь от стен к центру полотна. Если вы используете пульверизатор, удобно равномерно распределить средство сначала на одну секцию и помыть ее вручную или шваброй. А затем следует продвинуться на другой участок потолка.
8. Для удаления сложных загрязнений, помимо мыльного раствора, можно использовать более действенные средства, к примеру, нашатырный спирт, жидкость для мытья посуды или для мытья окон.
9. Чтобы на натяжном потолке не появились разводы, после первой обработки смените воду, тщательно постирайте тряпку и еще 1-2 раза пройдитесь по полотну шваброй.
10. Закончив уборку, обязательно протрите натяжной потолок чистой сухой тряпкой – так вы избавитесь от остатков моющего средства и от разводов на потолке. По сути, этот этап является полировкой полотна.
Как чистить матовые, сатиновые и тканевые натяжные потолки
Тканевые потолки безопаснее не мыть, а чистить методом сухой уборки – т.е. с помощью мягких салфеток из фланели или микрофибры.
Допустимо применение пылесоса, но только в режиме минимальной мощности втягивания. Насадку при этом следует держать на расстоянии 3-5 сантиметров от полотна. Если нужно очистить пятна, то приготовьте слабый мыльный раствор, которым можно обработать загрязненный участок на потолке и оставить на 5 минут. Важно не переусердствовать с трением, иначе на натяжном потолке могут остаться следы.
Сатиновые потолки можно мыть так же, как и глянцевые.
Матовые потолки тоже можно чистить аналогично глянцевым или сатиновым. Однако их нельзя мыть средствами, содержащими в своем составе спирт, в том числе нашатырный.
Полезные советы по профилактике и уходу за натяжными потолками
Если у вас на кухне установлены натяжные потолки, во время приготовления еды не забывайте включать вытяжку, особенно, если у вас газовая плита. Это снизит уровень загрязнений, которые оседают на потолке, и мыть их придется реже.
Главный принцип любой уборки: жир, грязь и копоть лучше вытирать сразу же, пока все это не засохло и не въелось в структуру ткани.
Чтобы просто снять пыль, достаточно протереть потолок сухой фланелевой салфеткой.
Если вы давно не мыли натяжные потолки, и они находятся в запущенном состоянии, проще воспользоваться профессиональными услугами клининговой компании. Работники очищают натяжные конструкции специальными пылесосами и моющими составами.
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