Как помыть натяжной потолок без грязи и разводов

Чтобы натяжной потолок сверкал чистотой и долго был, как новенький, важно правильно за ним ухаживать и мыть допустимыми средствами.

Натяжной потолок – современное, практичное, удобное и красивое решение для дома или квартиры. Однако даже такая, на первый взгляд, неприступная для грязи вещь требует периодической чистки и уборки. Как в домашних условиях самостоятельно ухаживать и мыть натяжные потолки из различных материалов, не оставив на них разводов, читайте в нашей статье.

Зачем нужно мыть натяжной потолок

Натяжные потолки периодически требуют ухода

Натяжные потолки имеют защитные и антистатические пропитки, которые сохраняют их от грязи и внешнего воздействия. Но, несмотря на это, они все равно периодически пачкаются и требуют ухода.

Понятно, что в спальне, детской или гостиной грязи на потолке накапливается совсем немного – это может быть обычная пыль, паутина, иногда брызги, не более того. По-другому дела обстоят на кухне. Здесь из-за частой готовки на потолке регулярно появляется налет от жира и копоти, особенно, если над газовой плитой нет вытяжки, а также другие загрязнения. В ванной также есть предпосылки для грязного потолка: постоянная повышенная влажность и брызги после купания и душа оставляют на потолке и стенах пятна.

А потому натяжные потолки нужно регулярно приводить в порядок. И если в жилых комнатах это можно делать раз в год, то кухня и ванная потребуют мытья гораздо чаще: по мере появления загрязнения придется заниматься потолками каждые 2-3 месяца. Чаще всего такой уборки достаточно, чтобы избавить полотно от пыли, копоти, жира, налета и другой грязи.

Как помыть натяжной потолок в домашних условиях – самый распространенный способ

Мойте натяжной потолок по мере его загрязнения

На самом деле мыть потолки не так уж сложно, а уборка не потребует никаких дополнительных расходов. Однако важно соблюдать инструкции и правила, чтобы не повредить полотно конструкции, будь то глянцевые, матовые, сатиновые или тканевые потолки.

Что пригодится для мытья потолков

моющее средство;

швабра с мягкой щетиной или с плоской насадкой;

две чистые и мягкие тряпки без ворса из микрофибры или фланели;

тазик с теплой водой;

пульверизатор;

резиновые перчатки;

косынка на голову;

стремянка, табуретка или стол.

Какими средствами можно мыть натяжные потолки

Ухаживать и мыть натяжной потолок производители рекомендуют с помощью специализированных жидкостей, которые можно приобрести в хозяйственных и строительных магазинах. Но, как показывает практика, их можно иногда заменять другими средствами, которые хорошо чистят потолки, но при этом не вредят полотну.

Для мытья натяжных потолков лучше использовать специальные средства

К примеру, допустимо использовать жидкое мыло или самостоятельно приготовленный мыльный раствор, но не из хозяйственного, а из обычного мыла. Его нужно потереть на терке, залить теплой водой и размешать до полного растворения.

Жидкость для мытья посуды – предназначена как раз для борьбы с грязью и жиром. При этом, как и мыло, она нейтральная и не вредит материалу, из которого изготовлены натяжные потолки, но намного лучше справляется с жиром.

Средство для мытья окон на основе нашатырного спирта и без красителей в составе – хорошо тем, что позволяет смыть с натяжных потолков жирный налет и копоть, при этом не оставляя разводов. Но не используйте его для мытья матовых и тканевых натяжных потолков.

Нашатырный спирт можно применять для мытья глянцевого и сатинового натяжного потолка, но имейте в виду, что он не подходит для матовых потолков. Средство эффективно смывает жирный и никотиновый налет, копоть, пищевые загрязнения и брызги, а также удаляет разводы после основной уборки. Для этого делают раствор из теплой воды и 10%-го нашатырного спирта в пропорции 9 к 1.

Проверка выбранного средства

Перед тем как приступать к основной уборке, протестируйте выбранное чистящее средство на небольшом и малозаметном участке потолка. Сначала нанесите его, а затем начисто и насухо вытрите, и посмотрите на результат: если через 10-20 минут обработанный потолок не потускнел, не выцвел, не покрылся пятнами, не деформировался и остался без разводов, значит выбранное вами средство можно использовать на остальном полотне натяжного потолка.

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Какими средствами нельзя мыть натяжные потолки

Категорически запрещено использовать для мытья потолков чистящие и моющие средства, в которых содержатся абразивные, агрессивные и красящие вещества:

ацетон,

хлор,

щелочи,

растворители,

стиральный порошок,

абразивные частицы,

сода,

горчица,

хозяйственное мыло,

горячая вода, температурой выше 30-40 градусов.

Кроме того, имейте в виду, что для мытья натяжных потолков нельзя применять жесткие щетки и губки – они могут поцарапать и деформировать тонкое покрытие.

Как мыть натяжной потолок: пошаговая инструкция

1. Подготовительные работы. Наденьте резиновые перчатки, а голову завяжите косынкой. Если вы будете мыть потолок не шваброй, а вручную, то перед началом уборки обязательно снимите с себя кольца, особенно с камнями, чтобы не повредить пленку. Желательно накрыть вещи и мебель пленкой или газетами, снять с окон шторы и гардины, а ковровые покрытия скатать. Так вы защитите себя и комнаты от возможных брызг с потолка.

2. Подготовьте стол или стремянку – это поможет более качественно вручную удалять локальные пятна на полотне, удобнее орудовать шваброй и лучше видеть загрязнения на натяжном потолке. Также вам пригодится стремянка, если у вас высокие потолки.

3. Сделайте в тазике слабый раствор из жидкого мыла и теплой, но не горячей воды. Ориентируйтесь на мыльность раствора. Подойдет такая пропорция: на 1 литр воды 1-2 столовые ложки жидкого мыла.

4. Удобнее всего мыть потолки телескопической шваброй – т.е. с подвижной платформой и насадкой из микрофибры. Она легкая, мобильная и уже имеет насадку, которую можно снимать и многократно стирать. Наденьте на швабру тряпку или насадку, смоченную в мыльном растворе.

Для мытья натяжных потолков удобно использовать швабру с мягкими флисовыми насадками

5. Начинайте мыть натяжной потолок, проводя шваброй от одного угла к другому, равномерно продвигаясь через все полотно. При этом избегайте слишком сильного давления, чтобы не втереть грязь в полотно, а также чтобы не поцарапать и не повредить его целостность. Движения должны быть вперед-назад, а не круговыми, чтобы не оставались разводы.

6. Особенно большую осторожность нужно проявлять при мытье натяжных потолков, установленных близко к основанию, к примеру, на уровне 3-4 см. Там лучше помыть потолок руками, без использования швабры – так будет безопаснее.

7. Если площадь потолка слишком большая, удобнее будет разделить его на несколько условных секций, каждую из которых нужно помыть, двигаясь от стен к центру полотна. Если вы используете пульверизатор, удобно равномерно распределить средство сначала на одну секцию и помыть ее вручную или шваброй. А затем следует продвинуться на другой участок потолка.

8. Для удаления сложных загрязнений, помимо мыльного раствора, можно использовать более действенные средства, к примеру, нашатырный спирт, жидкость для мытья посуды или для мытья окон.

Не используйте агрессивные средства для ухода за натяжными потолками

9. Чтобы на натяжном потолке не появились разводы, после первой обработки смените воду, тщательно постирайте тряпку и еще 1-2 раза пройдитесь по полотну шваброй.

10. Закончив уборку, обязательно протрите натяжной потолок чистой сухой тряпкой – так вы избавитесь от остатков моющего средства и от разводов на потолке. По сути, этот этап является полировкой полотна.

Как чистить матовые, сатиновые и тканевые натяжные потолки

Тканевые потолки безопаснее не мыть, а чистить методом сухой уборки – т.е. с помощью мягких салфеток из фланели или микрофибры.

Допустимо применение пылесоса, но только в режиме минимальной мощности втягивания. Насадку при этом следует держать на расстоянии 3-5 сантиметров от полотна. Если нужно очистить пятна, то приготовьте слабый мыльный раствор, которым можно обработать загрязненный участок на потолке и оставить на 5 минут. Важно не переусердствовать с трением, иначе на натяжном потолке могут остаться следы.

Сатиновые потолки можно мыть так же, как и глянцевые.

Матовые потолки тоже можно чистить аналогично глянцевым или сатиновым. Однако их нельзя мыть средствами, содержащими в своем составе спирт, в том числе нашатырный.

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Полезные советы по профилактике и уходу за натяжными потолками

Если у вас на кухне установлены натяжные потолки, во время приготовления еды не забывайте включать вытяжку, особенно, если у вас газовая плита. Это снизит уровень загрязнений, которые оседают на потолке, и мыть их придется реже.

Главный принцип любой уборки: жир, грязь и копоть лучше вытирать сразу же, пока все это не засохло и не въелось в структуру ткани.

Чтобы просто снять пыль, достаточно протереть потолок сухой фланелевой салфеткой.

Чтобы снять пыль, можно протереть потолок сухой фланелевой салфеткой

Если вы давно не мыли натяжные потолки, и они находятся в запущенном состоянии, проще воспользоваться профессиональными услугами клининговой компании. Работники очищают натяжные конструкции специальными пылесосами и моющими составами.

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