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Как пожарить рыбу или котлеты и не забрызгать всю кухню жиром: хитрость опытных домохозяек

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Блюдо можно пожарить, не испачкав всю кухню
Блюдо можно пожарить, не испачкав всю кухню

Полезный лайфхак, которым вы 100% будете всегда пользоваться.

Часто, да что там часто, можно сказать постоянно домохозяйки сталкиваются с такой проблемой, как забрызганная жиром плита после приготовления еды. Помимо того, что потом нужно отмывать комфорки от жира и грязи, так еще и горячие брызги могут попасть на кожу и навредить человеку. Однако этого можно избежать.

Во-первых, в продаже есть специальные крышки, которые с легкостью решают эту проблему, однако есть способ и намного дешевле. Как сообщает prostoway, таким методом пользуются более опытные хозяйки. Благодаря этому способу, ваша кухня не будет забрызгана жиром, а вам не нужно будет их отмывать.

Все что вам нужно — это пергаментная бумага. Перед жаркой чего-либо отрежьте кусок бумаги, диаметром чуть больше сковороды, и накройте ею посуду. Все брызги будут оседать на пергаменте, а не летать по всей кухне.

Стоит отметить, что в таком способе, пергаментная бумага безопасна в использовании, однако ее обязательно нужно держать подальше от огня, чтобы она не загорелась.

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