Как быстро убрать запах чеснока или рыбы из духовки: лайфхак годится и для микроволновки

Попробуйте смешать всего два компонента и от запаха не останется и следа

Те, кто часто пользуется духовкой или микроволновой печью, часто сталкиваются с проблемой, когда сразу после приготовления блюда с рыбой или чесноком остается сильный, неприятный запах. Но если вы надумали сразу готовить какой-нибудь десерт, аромат получится не очень аппетитным.

Что же делать, если вслед хочется испечь торт, а запах предыдущего блюда до сих пор не выветрился? Выход очень прост: приготовьте раствор из двух компонентов и поместите его внутрь прибора, пишет cpykami.

Как убрать неприятные запахи в духовке или микроволновке

В небольшой емкости, которую можно применять в духовке (микроволновке), смешиваем 1 ст. л. соды и 1 ч. л. молотой корицы. Ставим емкость в духовку и включаем ее на 180 градусов на 10-15 минут. После этой манипуляции все посторонние запахи исчезнут, кроме едва уловимого аромата корицы.

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