Как прочистить раковину от любых засоров: ТОП-10 способов, которые реально работают

Устранить засор в раковине на кухне и в ванной можно разными способами: узнайте самые популярные и простые.

На кухне все должно быть красиво, ухоженно, чисто – для этого накрывается стол, драится плита, моются решетки, чистится раковина. Причем, навести порядок и чистоту вам поможет не только химия, к примеру, Мистер Мускул, но и простые народные средства. Однако важно добиться не только внешней чистоты и блеска, но и уделить внимание профилактике засоров в трубах.

Вода в раковине стала уходить плохо и долго, а еще появился неприятный запах? Чтобы решить возникшую проблему, необходимо устранить засор в раковине. Это можно сделать различными способами. Мы расскажем, как прочистить раковину своими силами в домашних условиях, и вам не придется вызывать сантехника.

Почему забивается раковина на кухне и в ванной: главные причины

Причины засорения раковины и труб могут быть разными

Велика вероятность, слив стал затрудненным, потому что в раковине образовалась пробка. Причины могут быть разными:

на стенках трубы после мытья посуды застыли остатки жира;

в раковину попал мусор, который не ушел дальше в канализацию;

плохо смылась грязь и также накопилась на стенках слива;

в узком проходе сливного отверстия забились волосы;

после мытья посуды в сливе осели остатки пищи;

в мойку попали какие-то мелкие посторонние предметы.

Читайте также: Категория Lifestyle Как помыть натяжной потолок без грязи и разводов Чтобы натяжной потолок сверкал чистотой и долго был, как новенький, важно правильно за ним ухаживать и мыть допустимыми средствами.

Профилактика засорений в раковине

В любом случае, какая бы ни была причина, вам придется заняться прочисткой мойки и труб. Но вы можете немного облегчить себе работу и не доводить мойку до плачевного состояния. Для этого, находясь на кухне или в душевой, придерживайтесь простых и действенных рекомендаций:

В будущем старайтесь не засорять раковину, а для мытья использовать специальные сеточки на сливное отверстие и на кухне, и в ванной, которые задержат весь мелкий мусор – волосы, нитки, косточки, хвостики от ягод и т.д. Согласитесь, отмыть сеточку после использования гораздо легче, чем заниматься прочисткой всей канализационной системы.

Чтобы в раковину попадало меньше грязи, и она не так часто забивалась, советуем предварительно очищать тарелки и кастрюли, а остатки пищи отправлять в мусорное ведро.

Если мыть посуду не прохладной, а более горячей водой, то жир не успеет застывать, и тогда труба дольше вам послужит.

Тот же эффект получится, если периодически, к примеру, один-два раза в месяц, заливать раковину горячей водой, по температуре близкой к кипятку. Но будьте осторожны, чтобы не расплавился пластик.

Лучше не мыть в раковине корнеплоды с остатками земли, потому что песок и глина оседают в стоке, забивают его и потом плохо из него вымываются. Сначала соскоблите землю ножом в мусорное ведро, затем помойте овощи в миске, а воду вылейте на грядку или, в крайнем случае, в унитаз – там труба гораздо шире, а напор воды – сильнее.

Также не забывайте после мытья посуды хорошенько помыть и саму раковину, чтобы она не оставалась жирной.

Как можно прочистить забитую раковину: популярные способы

Разобравшись с причинами и проведя профилактику, приступим к непосредственному решению проблемы забитой раковины. Народные способы позволят вам не использовать агрессивную химию и при этом еще и сэкономить на дорогостоящих средствах. Ведь можно обойтись тем, что есть под рукой на кухне у любой хозяйки.

Как прочистить засор в раковине горячей водой

Горячая вода растворяет жир и удаляет засор в раковине

Самый простой и популярный у многих хозяек способ прочистки – залить раковину кипящей водой. Однако имейте в виду, что злоупотреблять этим методом не стоит. Кипяток хорошо растворяет жир, который оседает на трубах и становится одной из причин засора раковины. Но частое использование кипятка может испортить пластиковую трубу, сифон и резиновые соединения.

Как прочистить засор с помощью вантуза

Прочистить засор в раковине можно с помощью вантуза и сильных рук

Это более кардинальный метод, который поможет выбить из труб не только жировые отложения, но даже пробку из волос и мусора. Только в этом случае от вас потребуется приложить некоторую физическую силу. Конечно, лучше эту задачу возложить на крепкие мужские руки.

Плотно заткните в раковине все отверстия перелива, если они есть. Так вы перекроете ход воздуху и обеспечите гидравлический столб. Затем плотно прижмите вантуз к сливному отверстию и резко потяните вверх. Повторите несколько раз, чтобы нарушить и разбить пробку на мелкие части. После этого уберите вантуз и пустите поток горячей воды.

Как устранить засор с помощью соды и соли

Чтобы избавиться от засора в раковине, приготовьте содовый раствор. Для этого вам понадобится:

полстакана соли,

1 стакан соды,

1 стакан теплой воды.

Можете ограничиться указанным количеством или же сделать больше раствора, чтобы повторить процесс. Все перемешайте до полного растворения и залейте смесь в слив. Оставьте на 10-15 минут, а затем воспользуйтесь вантузом, как указано в предыдущем пункте, и прочистите раковину.

Как удалить засор в раковине содой и уксусом

Засор в раковине легко уходит от смеси соды с уксусом

Соду можно использовать в сочетании с уксусом – это увеличит ее пробивную силу. Вам понадобится:

полстакана пищевой соды,

полстакана столового уксуса.

Всыпьте в отверстие в раковине пищевую соду, а следом влейте уксус. Оставьте на два часа и промойте трубу горячей водой.

Удалить засор в раковине поможет "гремучая смесь"

Сода в сочетании с кислотой и любым моющим средством пробивает засоры из жира и грязи

Усилить предыдущий рецепт поможет добавление к уже имеющимся компонентам жидкости для мытья посуды. Ведь она прекрасно удаляет жир и грязь со всех материалов – стекла, металла, керамики, а значит справится и с пластиковыми трубами.

Пищевая сода в сочетании со столовым уксусом или лимонной кислотой дадут реакцию. А моющее средство ее усилит. Будьте осторожны и при работе с активными веществами лучше наденьте резиновые перчатки, чтобы уберечь свои руки.

Чтобы устранить засор в раковине, вам нужно:

Залить слив горячей водой. Добавить в сливное отверстие 3-4 ч. ложки соды, 2-3 ст. ложки средства для мытья посуды и влить полстакана уксуса. Когда вы услышите характерное шипение от реакции соды с уксусом, это означает, что средство начало работать. Оставьте все на 20 минут, а затем включите горячую воду, направив струю смесителя прямо в сливное отверстие, и промойте засор.

Как легко избавиться от засора в мойке стиральным порошком

Стиральный порошок отлично борется с засорами в мойке

Принцип работы стирального порошка такой же, как и во время стирки – он растворяет жир и борется с грязью на молекулярном уровне. Активные вещества, содержащиеся в стиральном порошке, расцепляют частицы, а после промывания водой выводят их наружу, освобождая трубу.

Чтобы прочистить мойку, вам нужно последовательно выполнить действия:

Для начала залить в раковину горячую воду и подождать, пока она уйдет. Всыпать в сливное отверстие 5 ст. ложек стирального порошка и оставить на 15-20 минут. Спустя это время снова залить раковину горячей водой. После того как она выльется, повторите процедуру, всыпав в мойку еще 4-5 ст. ложек стирального порошка. Только теперь оставьте его на 5-6 часов. По истечении этого времени снова спустите горячую воду, чтобы она промыла сток.

Имейте в виду, что этот способ не поможет в ванной, если раковина забилась волосами или нитками.

Как промыть раковину таблетками для посудомоечной машины

Простое и эффективное средство, как прочистить раковину от засора

Это средство специально разработано для борьбы с жиром и остатками пищи на посуде. А потому многие хозяйки с успехом применяют таблетки для посудомоечной машины, чтобы растворить жир в мойке.

Возьмите пять таблеток для посудомоечной машины и залейте 2-3 литрами кипятка. Влейте раствор в раковину и дождитесь, чтобы вода стекла. Оставьте раковину на 10-12 асов или на ночь, при этом не смывайте в нее воду. Утром следующего дня налейте полную раковину горячей водой из чайника или из-под крана. Подождите, чтобы вода стекла и смыла остатки чистящего раствора в стоке.

Как можно прочистить засор в трубах пылесосом

Если у вас есть пылесос с функцией выдува, он тоже может помочь решить проблему забившейся раковины. Оберните трубу пылесоса тряпкой и плотно вставьте ее в отверстие слива. Включите пылесос в режиме выдува сначала на малых оборотах, а затем постепенно добавьте мощности. Сильный воздушный поток из трубы пылесоса протолкнет застоявшуюся пробку в стоке.

Как чистить раковину от засора с помощью троса

Если предыдущие способы не принесли должного эффекта, попробуйте использовать для борьбы с засором сантехнический трос. Это приспособление в виде тонкой проволоки со щеткой часто применяют для чистки металлических труб. Хотя засоры в пластиковой трубе также хорошо удаляются тросом, но делать это нужно аккуратнее, чтобы не повредить хрупкие пластмассовые соединения.

Введите трос в трубу, плавно прокручивайте и перемещайте. Движения можно направлять от себя, чтобы протолкнуть засор в канализационную трубу, или же по направлению к себе, чтобы вытащить пробку. Периодически сливайте в раковину теплую воду, чтобы ее ток вымывал загрязнения.

Как разобрать сифон, чтобы устранить засор в раковине

Если ничего не помогает, и вода все равно не проходит, вам придется перейти к более радикальному из способов чистки – разобрать сифон внизу раковины. Вполне возможно, что слив не работает из-за того, что, помимо обычных загрязнений, остатков пищи, жира и грязи, в трубы попали другие посторонние предметы. В этом случае их нужно удалить. Но добраться до них получится, только разобрав и сняв сифон.

Перед тем, как прочистить раковину, подставьте под мойку миску, чтобы туда могла стекать грязная вода. Одной рукой открутите под раковиной гайку, которая держит сифон, и снимите его. Другой рукой отсоедините сливной шланг. Отодвиньте сифон и сливной шланг в сторону. В раковине отверткой открутите винт в сливной решетке. Далее открутите верхнюю гайку на оставшемся патрубке и достаньте ее из раковины вместе с решеткой слива. Хорошенько промойте в ведре все детали от засора. Соберите сифон в обратном порядке.

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