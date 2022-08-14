Для чего грязные кухонные полотенца класть в микроволновку: вы будете удивлены результатом

Благодаря этому способу выводить пятна с кухонных полотенец будет намного проще.

Как вернуть первоначальный вид кухонных полотенец без стирки? Да, это вполне возможно, и ответ на этот вопрос вовсе не покупка нового полотенца. Однако более опытные домохозяйки знают, что вывести трудновыводимые пятна с полотенец на кухне можно не используя стиральную машинку.

Как сообщает издание belnovosti, чтобы избавиться от пятен от соусов, жира, соков и других загрязнений на кухонных полотенцах, тряпочках и прихватках, вам понадобиться хозяйственное мыло, микроволновка и немного времени. Что же нужно делать?

Как отстирать кухонные полотенца без стирки

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Слегка намочите загрязненный участок полотенца под краном и натрите его хозяйственным мылом. Переложите кухонное полотенце в полиэтиленовый пакет и положите в микроволновку, и запустите ее на 2-3 минуты при средней мощности. После, аккуратно вытащите пакет с полотенцем из микроволновки. Будьте предельно осторожными, чтобы не обжечься. Достаньте полотенце из пакета и прополоскайте.

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