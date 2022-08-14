Вы легко справитесь с пятном от кофе: 3 простых способа избавиться от загрязнения

Названы лучшие приемы опытных хозяек

Если даже зеленку можно с легкостью убрать с одежды, то что уж говорить о пятнах от кофе.

Такие загрязнения можно удалить простыми подручными средствами, которые наверняка есть и в вашем доме. Есть три лайфхака, которые помогут быстро отстирать пятна от кофе. Лучше приступить к чистке сразу после того, как напиток пролился на вещь.

Соль и сода

Первый вариант. Смешиваем ингредиенты в равных пропорциях и наносим на пятно. Оставляем так на 30 минут, а затем стираем вещь в машинке.

Смешиваем ингредиенты в равных пропорциях и наносим на пятно. Оставляем так на 30 минут, а затем стираем вещь в машинке. Другой вариант. В литре воды растворяем 2 ст. л. соды и добавляем немного жидкого хозяйственного мыла. Вещь замачиваем на 2-3 часа, а затем стираем любым удобным способом.

Нашатырный спирт

В литре воды размешиваем 1 ч. л. нашатырного спирта. Протираем смоченной в растворе губкой кофейное пятно. Под загрязнение кладем салфетку, чтобы в нее впиталась лишняя жидкость.

Перекись водорода

Перекись наносим на сухую ткань и оставляем на 30 минут. Затем полощем в прохладной воде и стираем любым удобным способом. Если пятно успело засохнуть, то вещь замачиваем в теплой воде, в которой предварительно размешиваем перекись водорода.

Часто многие задаются вопросом, как вывести пятна от травы на одежде. О действенных способах, благодаря которым это можно сделать быстро и легко, "Телеграф" писал ранее.