Как убрать запах в холодильнике: список самых доступных способов

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно простыми подручными средствами.

Открыли холодильник, а из него вместо обычных съедобных ароматов накатила волна неприятного запаха, и даже пропало желание доставать и готовить продукты? Хотя вы совсем недавно наводили порядки, протирали полки, занимались разморозкой холодильника. Что с этим делать?

Причины появления неприятных запахов в холодильнике

Почему в холодильнике появляется неприятный запах?

Для начала попробуйте понять источник и причину запаха в холодильнике. На самом деле их может быть много:

возможно, появление затхлости исходит от застаревших продуктов питания;

вонять могут испортившиеся продукты;

причина может крыться в неисправности вентиляции прибора;

необычный аромат часто появляется из-за хранения открытых продуктов, когда их запахи смешиваются;

засорение сливного отверстия, куда стекает влага, также может стать причиной зловония;

а скопившийся в холодильнике конденсат повышает риск возникновения плесени.

Конечно же, нужно обязательно проверить и выбросить испорченные продукты, а сам холодильник разморозить, вымыть и проветрить. Но если после этих манипуляций запах все равно не исчез, ему можно помочь. Ведь пластиковые детали, которые присутствуют в холодильнике, имеют свойство накапливать ароматы и сохранять их в себе некоторое время.

Какими средствами можно убрать неприятный запах в холодильнике

Есть несколько способов убрать запах из холодильника простыми и доступными средствами, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки. Так что вам даже не понадобится серьезная химия и большие затраты.

Удалить неприятный запах в холодильнике можно уксусом

Обработка холодильника уксусом поможет побороть различные запахи и нейтрализовать их

Чтобы убрать неприятный запах в холодильнике, вам понадобится:

столовый 9%-й уксус – полстакана,

теплая вода – полстакана.

Смешайте уксус с водой, обильно смочите салфетку, хорошенько протрите стенки и полки холодильника. Оставьте дверцы холодильника открытыми, чтобы все пространство, полочки и стенки внутри просохли, а неприятный запах из холодильника выветрился.

Через 30-40 минут можно вернуть продукты назад и включить агрегат в сеть.

Как убрать запах из холодильника с помощью соды

Сода не только хорошо чистит, но и удаляет неприятный душок

Сода разводится в небольшом количестве теплой воды до состояния жидкой кашицы. Раствор нанесите на салфетку и протрите все внутри холодильника – полочки, стенки, лотки, дверцы.

Имейте в виду, что убрать остатки соды с поверхностей внутри холодильника будет сложнее, чем уксус, потому что на стенках могут остаться нерастворенные крупинки. Но оба эти средства работает отлично – они не только чистят поверхности, но и поглощают запахи.

Избавить от неприятного запаха в холодильнике может древесный уголь

Обыкновенный уголь – отличный адсорбент и поглотитель запахов

Уголь обладает адсорбирующими свойствами, так что это надежный долговременный поглотитель посторонних затхлых и неприятных запахов. Для того чтобы справиться с проблемой в холодильнике, подойдет как древесный, так и аптечный активированный уголь.

Если вы заметили появление специфического запаха, разложите таблетки угля на салфетки и поместите в холодильник на полочки и в каждый контейнер. Через какое-то время следы затхлости уйдут.

Побороться с запахом поможет нашатырный спирт

Нашатырь имеет сильный запах

Вы тщательно вымыли холодильник, прошлись по всем полочкам и контейнерам, а какой-то специфический запах все равно остался? Тогда можно пустить в ход "тяжелую артиллерию" и выбить клин клином.

Протрите все внутри холодильника салфеткой, смоченной в нашатыре. Только предварительно наденьте перчатки, чтобы уберечь руки. И обязательно проветрите кухню, потому что нашатырный спирт сам по себе имеет резкий, стойкий и не слишком приятный запах. Зато надежно устраняет зловоние в холодильнике.

Кофе устраняет неприятный запах в холодильнике

Кофейные зерна исправят ситуацию, если вам не нравится запах

Ароматные кофейные зерна, молотый кофе или использованная гуща также успешно поглощают плохой запах в холодильнике. Для большего эффекта зерна можно немного обжарить, затем высыпать в небольшую емкость и поставить в холодильник на ночь. А чтобы гуща не рассыпалась, заверните ее в марлю или бумажную салфетку. Через несколько часов запах исчезнет.

От неприятного запаха в холодильнике спасут цитрусовые

Цитрус нейтрализует специфический запах и добавляет приятные нотки

От появления неприятных запахов в холодильнике хорошо помогают корочки, а также дольки лимона, апельсина, грейпфрута. Если запах не застарелый и не слишком сильный, тонко порежьте цитрусовые и выложите их на тарелочки. А сами тарелки расположите на полках холодильника.

Если свободного места мало, дольки можно разместить на салфетках между продуктами. А тряпочкой, смоченной в лимонном соке, желательно протереть полки внутри холодильника – запах станет намного приятнее.

Специфический запах в холодильнике устранит туалетная бумага

Бумага хорошо впитывает посторонние запахи

Домохозяйки придумали странный и немного удивительный способ бороться со специфическими "ароматами". Тем не менее он отлично работает. Нужно в холодильник поместить рулон туалетной бумаги. Такой бумажный поглотитель запахов действительно устраняет вонь и смягчает общую атмосферу в холодильнике.

Удаление плесени уберет затхлый запах из холодильника

Плесень может спровоцировать скопление конденсата в агрегате, а из-за этого повышается влажность в камере, что приводит к затхлому запаху.

Удалить плесень можно, промыв все места ее скопления раствором столового уксуса с перекисью водорода.

Также с плесенью успешно борется отбеливатель. Он содержит в своем составе гипохлорит натрия, который уничтожает споры грибов, не дает им расти и размножаться.

Продезинфицировать холодильник можно, намылив влажную тряпку хозяйственным мылом – щелочь уничтожает грибок.

После обработки оставьте холодильник открытым на 8-10 часов или на ночь, чтобы все детали камеры хорошенько высохли и проветрились.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что отмыть холодильник до идеальной чистоты можно с помощью копеечных средств, которые найдутся на вашей кухне. А еще узнайте, для чего опытные хозяйки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник – вы будете удивлены.