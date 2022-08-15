Простой трюк, как легко можно охладить напиток за 2 минуты: холодильник не понадобится
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Летняя жара быстро нагревает напитки, делая их менее вкусными и охлаждающими
Летом, особенно в знойную погоду, хочется утолить жажду вкусным прохладным напитком. Конечно, можно приготовить популярный в это время охлаждающий "Мохито", однако если он вам не по вкусу, а пьете вы только чай или кофе, тогда этот лайфхак вам обязательно пригодится.
Используя этот метод, вы сможете охладить любой напиток за 2 минуты, пишет Ukr.Media. Холодильник не понадобится, а вот вода, лед и соль обязательны.
Как охладить напиток за две минуты
- Заполняем толстую стеклянную миску водой и льдом. Засыпаем лед і заливаем воду в пропорции 50/50 так, чтобы бутылка или банка погрузилась полностью.
- Добавляем щепотку соли в воду.
- Укладываем напитки в раствор и быстро размешиваем.
- Ждем 2 минуты. Температура должна значительно снизиться.
- Наливаем холодный напиток в стакан и наслаждаемся прохладой!
Отметим, что при жаркой погоде особенно хочется освежающих напитков и блюд, например, натурального лимонада или холодника, утоляющего жажду.
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