Простой трюк, как легко можно охладить напиток за 2 минуты: холодильник не понадобится

Летняя жара быстро нагревает напитки, делая их менее вкусными и охлаждающими

Летом, особенно в знойную погоду, хочется утолить жажду вкусным прохладным напитком. Конечно, можно приготовить популярный в это время охлаждающий "Мохито", однако если он вам не по вкусу, а пьете вы только чай или кофе, тогда этот лайфхак вам обязательно пригодится.

Используя этот метод, вы сможете охладить любой напиток за 2 минуты, пишет Ukr.Media. Холодильник не понадобится, а вот вода, лед и соль обязательны.

Как охладить напиток за две минуты

Заполняем толстую стеклянную миску водой и льдом. Засыпаем лед і заливаем воду в пропорции 50/50 так, чтобы бутылка или банка погрузилась полностью. Добавляем щепотку соли в воду. Укладываем напитки в раствор и быстро размешиваем. Ждем 2 минуты. Температура должна значительно снизиться. Наливаем холодный напиток в стакан и наслаждаемся прохладой!

Отметим, что при жаркой погоде особенно хочется освежающих напитков и блюд, например, натурального лимонада или холодника, утоляющего жажду.

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