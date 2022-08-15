От нагара и жира не останется следа: лайфхак, благодаря которому чайник будет сиять

Отмыть чайник можно даже без дорогостоящих средств

Чайник — один из самых часто используемых приборов на кухне, и он быстро выйдет из строя без регулярной чистки. Важно не только убирать накипь внутри чайника, а и чистить его снаружи. Чайники, которые мы используем на газовой плите, особенно склонны к образованию пятен и жирных следов, но есть способы избавиться от них навсегда.

О лайфхаке по очищению чайника пишет издание Express. Несколько подручных средств помогут вам избавиться от нагара, следов от жира и других загрязнений. Что важно, они стоят копейки, а некоторые наверняка уже находятся на вашей кухне.

Для очистки чайника используйте смесь обычного уксуса, средства для мытья посуды и пищевой соды. Перед началом работы всегда надевайте перчатки, чтобы защитить кожу от воды, жира и масла.

Для начала наполните большую миску очень горячей водой и добавьте немного средства для мытья посуды. Поместите пригоревший чайник в воду и дайте на замачивание минимум 20 минут. Если у вас есть время, то лучше оставить прибор в растворе на пару часов. После того, как чайник замочится, насыпьте в воду полстакана пищевой соды и наблюдайте, как она шипит. Возьмите влажную губку или щетку и выдавите немного средства для мытья посуды, чтобы удалить стойкие пятна. Чайник в это время должен находится в воде.

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Для следов, которые не удаляются методом замачивания и чистки, используйте уксус. Для этого вы можете либо покрыть поверхность пищевой содой и полить ее уксусом, либо приготовить пасту для точечной обработки чайника. Добавьте несколько капель уксуса в одну чашку пищевой соды, пока не получится густая паста. После нанесения нужно будет подождать некоторое время, пока не произойдет химическая реакция. Затем смойте средство.

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