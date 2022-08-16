Как очистить решетку газовой плиты: ТОП-10 универсальных способов, которые реально работают

Какие средства подойдут лучше всего, чтобы надежно и качественно отмыть даже самые твердые загрязнения на решетке.

Место, где готовится пища, должно быть чистым. От этого зависит не только эстетический вид кухни, но и здоровье всех членов семьи. Однако это правило не всегда можно быстро и легко выполнить, если речь идет о газовой плите. Ухаживать за решетками, на которых что-то готовится, варится, жарится, летят брызги и жирные пятна, из-за чего постоянно образуется нагар, достаточно сложно.

Обычно приходится тратить много времени и сил, чтобы выдраить с поверхностей плиты въевшиеся загрязнения. Все эти скребки, щетки, мочалки отнимают у хозяек немало физических, да и моральных сил. Но можно значительно облегчить этот процесс. В своей статье "Телеграф" ответит на вопрос, как очистить решетку газовой плиты от накопившейся грязи просто, быстро и легко, причем без серьезной химии с помощью подручных средств.

Как отмыть решетку от жира и нагара: популярные методы и практичные советы

Очистить решетку на газовой плите можно доступными средствами, которые найдутся на каждой кухне

Какой бы способ вы ни выбрали, соблюдайте осторожность и технику безопасности.

Не забывайте, что решетка непосредственно контактирует с огнем, а значит, на ней не должны оставаться используемые средства и частицы мочалок. Во-первых, при сгорании они могут вонять, а во-вторых, нагреваясь, чистящие средства могут вступать в химическую реакцию.

Также помните о коже рук и старайтесь ее защищать от негативного воздействия моющих средств и горячей воды.

Самый эффективный и быстрый способ очищения решетки от грязи

Разогретый нагар и загрязнения отчищаются с решетки газовой плиты легче, чем остывшие

Вы очень сильно упростите себе жизнь и сэкономите массу времени на уборку и наведение чистоты на кухне, если займетесь очищением решетки газовой плиты сразу после ее использования. А еще лучше – сделать это прямо во время приготовления еды.

Не ленитесь и не откладывайте очистку на потом, даже если вы устали. Имейте в виду, что свежие брызги жира, соуса, бульона или крема удаляются с варочной поверхности намного проще и быстрее, чем остывшие пятна и въевшийся в решетку нагар.

Убрать брызнувший со сковороды или сотейника жир можно даже бумажными салфетками. Но только будьте очень осторожны с огнем! Лучше все-таки немного подождать, пока решетка не остынет до комфортной температуры, чтобы не обжечься и не учинить в доме пожар, а затем протереть ее салфеткой или губкой с моющим средством.

Как отмыть решетку газовой плиты простой водой

Отмыть решетку от загрязнений можно просто и эффективно горячей водой

Иногда бывают ситуации, когда даже нет необходимости мыть решетку с использованием каких-то серьезных моющих средств. Достаточно просто окунуть конфорки и саму решетку в емкость с горячей водой или полить все кипятком так, чтобы он полностью покрыл конструкцию. Оставить на 20-30 минут, пока решетка не откиснет и не остынет, а затем стереть отставший жир и грязь салфеткой.

Как убрать нагар с решеток с помощью соды

Сода отлично борется с любыми загрязнениями в виде застарелого жира и нагара

Обычная пищевая сода годится не только для выпечки и шипучих напитков. Иногда она способна творить настоящие чудеса и может справиться даже с самыми грязными местами, в том числе – нагаром на решетках и прутьях газовой плиты.

Чтобы удалить заскорузлую грязь с решетки, немного увлажните кухонную губку, точнее – ее жесткую сторону, обильно посыпьте ее порошком соды и хорошенько протрите загрязнившиеся решетки. Сода является отличным абразивным веществом и может даже поцарапать гладкие глянцевые поверхности плиты. А вот для чугунных решеток со слоем нагара это нестрашно.

Также можно сделать кашицу, разбавив соду небольшим количеством воды. Нанесите ее на грязное место, густо смажьте и оставьте на 10-20 минут откисать, а затем весь налет, грязь и липкий жир легко отойдут под мочалкой.

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Как очистить решетку газовой плиты уксусом

Усилить очищающее действие соды поможет обычный столовый уксус. Эта парочка часто работает вместе, удаляет с помощью бурной химической реакции самые безнадежные пятна и заставляет сиять обновленную кухонную утварь.

Если грязь уже засохла, смешайте соду с небольшим количеством уксуса и быстро обработайте решетки на газовой плите. Подождите, пока пройдет химическая реакция и порошок перестанет пениться. Затем помойте решетки и вытрите все насухо салфеткой.

Как удалить всю грязь с решетки газовой плиты хозяйственным мылом

Перед тем, как отмыть решетку от загрязнений, мыло желательно измельчить и полностью растворить

С въевшимся жиром, грязью и пригарками на решетках и конфорках достаточно легко может побороться раствор самого обыкновенного хозяйственного мыла. Это средство вообще всегда отлично справляется с различными видами загрязнений. Только для того, чтобы оно действительно хорошо работало, нужно подождать некоторое время – грязь должна раствориться.

Для начала натрите на мелкой терке небольшой кусочек мыла. Затем разведите его горячей водой и немного подержите, чтобы мыло полностью растаяло. Далее замочите в растворе грязные решетки и другие детали газовой плиты, оставьте их на 1-2 часа, чтобы жир со всеми загрязнениями отмок. И, наконец, потрите решетку мочалкой и промойте в обычной воде.

Как привести в порядок решетку газовой плиты лимонной кислотой

Кислота неплохо разъедает даже застаревшую грязь и въевшийся нагар. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту.

В широкую емкость, в которую полностью поместится решетка, залейте два литра горячей воды. Добавьте в воду 6-7 столовых ложек лимонной кислоты и размешайте до полного растворения. Поместите в емкость с раствором решетку газовой плиты, можно вместе с конфорками, накройте крышкой, чтобы все детали хорошенько пропарились, и оставьте на один час. После этого решетки помойте тряпкой или губкой с добавлением небольшого количества моющего средства для посуды.

Эффективный метод борьбы с нагаром с помощью нашатыря

Проявляйте особую осторожность при работе с нашатырным спиртом

Для такого кардинального способа чистки возьмите большой мусорный пакет, чтобы в него поместилась решетка с газовой плиты. Проверьте пакет на герметичность – в нем не должно быть даже самых маленьких дырочек. Если он тонкий, то для надежности лучше взять два пакета – вдруг один порвется.

А еще вам понадобится лекарственный препарат – раствор аммиака или же нашатырный спирт. Его можно купить в аптеке, и стоит он недорого.

Предупреждаем сразу: нашатырный спирт имеет очень сильный и резкий аммиачный запах, нельзя вдыхать его пары, чтобы не отравиться. А потому работать с ним нужно либо в хорошо проветриваемом помещении, либо вообще на улице, в крайнем случае – на балконе. А еще наденьте резиновые перчатки, чтобы поберечь руки. Зато это средство отлично отчищает следы жира и застарелого нагара на решетке.

Если же вам сложно выдержать едкий нашатырный запах, вы можете использовать более мягкий и щадящий вариант – нашатырно-анисовые капли. Но имейте в виду, что тогда и действие этого средства на решетки будет менее сильным.

Снимите решетки с газовой плиты и поместите их в мусорный пакет. Влейте в него бутылочку нашатырного спирта, плотно завяжите пакет и оставьте на 6-8 часов, а лучше на ночь. Затем откройте пакет и достаньте из него решетки (не забудьте при этом надеть резиновые перчатки). Ополосните отмокшие в нашатыре решетки теплой водой. А затем губкой отмойте всю грязь, жир и нагар – они легко отойдут.

Как можно чистить решетку перекисью водорода

Перекись хорошо отчищает даже самые грязные поверхности

Перекись водорода в сочетании с содой – еще один из действенных методов избавления от нагара на решетке.

Чтобы очистить металл от жира и грязи, возьмите две столовые ложки соды и добавьте перекись водорода так, чтобы получилась смесь с консистенцией густой сметаны. Нанесите эту смесь на решетку, обильно смажьте все уголки и оставьте на 20-30 минут. Затем хорошенько промойте решетку под водой.

Как почистить решетку на газовой плите горчицей

Горчичный порошок – вполне безопасное, а главное — абсолютно экологичное средство, которое хорошо растворяет жировой налет и грязь с кухонных поверхностей. Он также может помочь в процессе очищения решеток от нагара.

Смешайте сухую горчицу с теплой водой до консистенции жидкой кашицы. Нанесите полученную смесь на прутья решетки и оставьте на 1-2 часа. Затем смойте все влажной губкой.

Как удалить загрязнения с решеток меламиновой губкой

Обязательно удалите все частицы меламиновой губки, чтобы они впоследствии не попали в огонь

Проблему грязных решеток и налипшего нагара поможет решить меламиновая губка. Она сделана из особого материала – спрессованных кристаллов, полученных в результате соединения цианурхлорида и аммиака. За счет этого основа из меламина пористая, как мочалка, но гораздо более грубая и жесткая, чем обычный поролон.

Перед тем, как очистить решетку плиты меламином, наденьте резиновые перчатки – это защитит вашу кожу от мелких частичек, которые появляются при работе с такой мочалкой.

Слегка смочите губку в воде – так образуется немного пены, которая облегчит процесс трения. Хорошо то, что меламиновая губка не требует использования моющих средств. Тем более, не нужно добавлять средства, содержащие хлор, чтобы не спровоцировать опасную химическую реакцию.

Мокрым ластиком хорошенько потрите загрязненную поверхность решеток. В процессе такой чистки связи между частичками грязи и материалом основания разрушаются, а пористые меламиновые волокна полностью впитывают эти загрязнения.

Преимущество такой чистки в том, что губка хорошо впитывает жидкость и не оставляет после мытья никаких разводов или следов. По окончании работы с очищенной поверхности тщательно смойте остатки грязи и удалите частички губки. Не забывайте, что решетки подвергаются огню, и важно, чтобы частицы меламина не попали в пламя.

Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без химии, не используя ни грамма мающего средства. А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.